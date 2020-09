« Nous sommes au bord d’un précipice » - Justin Trudeau

C’est un discours à la nation teinté par la pandémie qu’a livré le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, ce mercredi. « Nous sommes au bord d’un précipice qui pourrait être bien pire que ce que nous avons eu au printemps. »

En s’adressant directement aux Canadiens, le premier ministre a incité la population à redoubler d’efforts pour limiter les dégâts.

« Le virus est en train de revenir en force dans plusieurs parties du pays. Dans nos quatre plus grandes provinces, la deuxième vague ne fait pas que commencer, elle est en cours », a-t-il souligné, rappelant que plus de 1000 cas ont été recensés au pays mardi dernier.

« Ce n’est pas le temps de faire des partys. Personne n’est invincible. Et vos proches ne le sont pas non plus », a-t-il ajouté, en soulignant l’importance du port du masque et le respect des règles prescrites par les autorités sanitaires.

« Il est très probable que nous ne pourrons pas nous réunir pour l’Action de grâce, mais nous avons encore une chance pour Noël. Ensemble, nous avons les moyens de contrôler la deuxième vague », a-t-il poursuivi.

« Je sais que la lutte contre la COVID-19 a été difficile pour tous les Canadiens durant les 6 derniers mois. Pour trop de gens, c’est d’une question de vie ou de mort. Et pour nous tous, collectivement, c’est le combat de notre génération », a ajouté le premier ministre.