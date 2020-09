Sorel-Tracy: 171 frênes seront abattus pour contrer l'agrile du frêne

Comme chaque automne depuis 2016, la Ville de Sorel-Tracy a entrepris l'abattage de frênes sur son territoire afin de contrer l’agrile du frêne, une maladie qui détruit cette essence d'arbre.

Cet automne, ce sont 171 frênes qui seront abattus dans différents secteurs.

Des arbres de différentes essences seront rapidement plantés dans les prochaines semaines pour remplacer les frênes afin d’augmenter la biodiversité et réduire les risques de propagation future d’insectes nuisibles ou de maladies.

Par ailleurs, depuis août 2018, la Ville de Sorel-Tracy traite une soixantaine de frênes matures avec des injections de TreeAzin dans le but de ralentir leur mortalité. Les frênes traités se situent notamment dans le carré Royal et les parcs Bord-de-l'Eau, Pelletier et Maisouna. Le produit utilisé ne présente pas de danger pour les humains ni pour les animaux.