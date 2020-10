Saint-Roch-de-Richelieu: Jean-Bernard Émond annonce 2,8 M$ pour améliorer le réseau routier

Le député de Richelieu Jean-Bernard Émond a annoncé, au nom du ministre des Transports du Québec, l’octroi d’une aide financière de 2,8 M$ pour la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale. Cette somme sera entièrement consacrée à la réfection de la Côte Saint-Jean.

« Au printemps dernier, notre gouvernement a annoncé l’injection d’une somme de 100 M$ supplémentaire dans l’enveloppe consacrée à la réfection des routes, afin d’amorcer la relance économique du Québec, a rappelé le député Jean-Bernard Émond. Dès que j’ai été informé de cette nouvelle opportunité, j’ai contacté l’ensemble des municipalités de ma circonscription, afin de les informer de la disponibilité des fonds, pour qu’elles puissent se préparer à l’appel de projets et déposer une demande dès l’ouverture du programme. L’octroi des subventions étant déterminé selon le principe du « premier arrivé, premier servi », il fallait donc s’assurer de déposer rapidement les projets pour pouvoir bénéficier de l’enveloppe.

Il a poursuivi: « En ce sens, la proactivité de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu dans ce dossier, ainsi que la qualité de la présentation de son projet, ont porté fruit et lui ont permis de décrocher cette subvention. Je suis très satisfait du dénouement de ce dossier et de l’octroi de cette aide financière qui permettra la réfection de la Côte Saint-Jean, tout en réduisant l’impact financier de ces travaux sur la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et ses contribuables ».

Le maire de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, Alain Chapdelaine, s'est réjouit de la nouvelle : « Le projet de terminer la réfection de la Côte Saint-Jean sur 3,1 km a été mis de l’avant en 2018, par le maire Michel Beck et était, depuis, une priorité du conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu. Les fonds des carrières et sablières et les transferts reçus en vertu du programme TECQ n’étant pas suffisants pour couvrir l’entièreté des coûts de ces travaux, nous nous sommes alors tournés vers notre député, Jean-Bernard Émond et son équipe dynamique pour demander leur assistance. Nous sommes très fiers et reconnaissants du bon travail de tous les acteurs qui ont contribué au succès de ce dossier, qui permettra de compléter la réfection de cette route importante, sans incidence sur le compte de taxes des citoyens de Saint-Roch-de-Richelieu ».

Les travaux sur la Côte Saint-Jean, qui ont débuté le 8 septembre dernier, se poursuivront jusqu’au 16 octobre prochain.