Jean-Bernard Émond annonce l’arrivée du nouveau programme Techniques en pharmacie au Cégep de Sorel-Tracy

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a réagi avec satisfaction à l’autorisation accordée au Cégep de Sorel-Tracy d’offrir le nouveau programme Techniques en pharmacie, annoncé par la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann.

Au total, 10 cégeps pourront dispenser le nouveau programme d’études collégiales Techniques en pharmacie, et ce, dès l’année scolaire 2021-2022. Les techniciens en pharmacie prêteront main-forte aux pharmaciens, et ce, dans le respect de leur champ de compétences, pour assurer le maintien d’une offre de services pharmaceutiques de qualité.

Alors que les pharmaciens pourront se concentrer davantage sur le service offert aux clients, les techniciens pourront réaliser l’inventaire des médicaments, par exemple.

« En tant qu’adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, il était capital pour moi que le Cégep de Sorel-Tracy puisse offrir ce programme à ses étudiants. Je suis donc fier de pouvoir annoncer, aujourd’hui, que notre cégep sera le seul à offrir le programme Techniques en pharmacie, à travers la Montérégie », déclare le député de Richelieu.

« À titre de directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, je me vois comblée par l’obtention de ce programme dans notre magnifique région. Le DEC Techniques en pharmacie complémentera à merveille notre offre de formation qui totalise déjà treize programmes. En fait, il répondra à un véritable besoin de main-d’œuvre qualifiée fort attendue dans notre milieu et ressenti à travers la Montérégie. Ce nouveau créneau d’expertise attirera non seulement un nouveau profil d’étudiant, mais il bonifiera l’étendue des choix de programmes pour les futurs étudiants de la région et de l’extérieur. Enfin, je tiens à remercier l’équipe Collège et monsieur Jean-Bernard Émond pour leur excellent travail ainsi que les nombreux collaborateurs qui de près ou de loin ont manifesté leur appui à la concrétisation de ce projet », souligne Stéphanie Desmarais.



« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les jeunes qui entreprendront des études collégiales et les personnes de notre région qui veulent réorienter leur carrière. L'ajout de ce programme contribuera à rendre le réseau collégial de la Montérégie encore plus attrayant et permettra de mieux répondre aux besoins actuels du marché du travail du Québec », ajoute le ministre responsable de la région de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette.

Cette offre de formation étendue à travers le Québec permettra de former annuellement plus de 160 techniciens en pharmacie répondant ainsi au besoin de main-d’œuvre dans ce domaine.

Cette initiative se veut également un soutien au rôle de pôles incontournables des cégeps dans la vie sociale, culturelle et économique des régions du Québec.