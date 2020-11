Six nouveaux médecins de famille en 2021 pour le RLS Pierre-De Saurel

Chargement du lecteur ...

La région soreloise pourra accueillir 6 nouveaux médecins de famille en 2021, à la suite de la révision des plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les PREM en médecine de famille autorisent, pour chaque région administrative du Québec, une cible pour le recrutement de médecins de famille, qui permet de répartir équitablement l’ajout d’effectifs. Ces plans sont revus chaque année en fonction des écarts observés entre les effectifs en place et les besoins à combler dans chaque région.

Pour le député Jean-Bernard Émond, cette annonce répondra à un besoin criant dans la communauté : « Les citoyens me contactent régulièrement pour me faire part de la difficulté d’avoir accès à un médecin de famille dans notre région. Nous avons effectivement connu plusieurs départs à la retraite au cours des dernières années et il devenait nécessaire de recruter davantage de médecins de famille pour répondre à la demande grandissante », déclare le député caquiste.

« Cela fait plusieurs années que les députés de la Montérégie demandent le rehaussement des PREM en médecine de famille et, aujourd’hui, on annonce finalement une augmentation des recrutements pour notre région », mentionne le député de Richelieu.

« Cette annonce, en plus de la mise en place d’un nouveau service d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) à l’Hôtel-Dieu de Sorel et de la nomination de trois nouveaux membres issus de la communauté soreloise au sein du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est, favorisera l’accès aux soins de santé, dont notre région a tant besoin », ajoute l’élu caquiste.

L’arrivée des 6 nouveaux médecins de famille dans le RLS Pierre-De Saurel est prévue entre les mois d’avril et octobre 2021. Le CISSS de la Montérégie-Est est confiant de pourvoir rapidement ces offres, puisqu’aucun poste en médecine familiale n’a été laissé vacant par le passé. Toutes proportions gardées, le rehaussement des recrutements pour le RLS de Pierre-De Saurel est plus de deux fois supérieur au rehaussement accordé aux RLS Pierre-Boucher et Richelieu-Yamaska.