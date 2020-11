Le candidat Jocelyn Gravel rencontre le maire de Sorel-Tracy

Dans le cadre de sa campagne pour obtenir le poste de conseiller à l’élection municipale partielle du mois de décembre, le candidat du quartier Du Faubourg, Jocelyn Gravel, a demandé une rencontre avec le maire de Sorel-Tracy afin de discuter des priorités pour ses citoyens.

Lors de cet entretien, M. Gravel a fait part à celui-ci des priorités qu’il entend mettre de l’avant. M. Péloquin a reçu positivement les commentaires du candidat. L’amélioration de la sécurité dans les rues du quartier et maintenir la qualité de vie dans Du Faubourg sont entre autre dans ses priorités après l’élection.

Lors de son porte à porte M. Gravel prend bien soin d’écouter ses électeurs et électrices. Il tenait à partager leurs interrogations au maire de la ville de Sorel-Tracy, Serge Péloquin. Lors de cette rencontre, M. Gravel entend poursuivre les projets amonçés avec autant de rigueur par le regretté conseiller Alain Maher :

“Alain était un homme qui avait Sorel-Tracy tatoué sur le coeur et il a travaillé tellement fort pour le bien-être de ses concitoyens que j’entend bien continuer dans cette voie!”

En ce qui à trait aux différents dossiers régionaux, M. Gravel a les mêmes visions d’avenir que le conseil municipal actuel et travaillera à réaliser les nombreux projets sur la table pour continuer à faire prospérer Sorel-Tracy:

“Si je suis élu le 13 décembre, j’entend bien être un conseiller dont le but sera de faire avancer les dossiers et non pas de faire de l’obstruction systématique! J’aurai l’occasion de faire valoir mon opinion et défendre l’intérêt de mes concitoyens, ceux et celles qui me connaissent savent que je suis un combatif qui n’a pas peur de ses convictions mais toujours dans le but de faire avancer et réussir les Projets. Il faut continuer à donner à Sorel-Tracy la fierté qu’elle mérite!”

Jocelyn Gravel continue son porte-à-porte en respectant les règles sanitaires et entend bien être très présent pour ses concitoyens.