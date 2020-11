Personnel électoral recherché à Sorel-Tracy

Dans le cadre de l'élection partielle dans le district numéro 5 - Du Faubourg, à Sorel-Tracy, le président d'élection est à la recherche de personnes pour agir à titre de scrutateurs ou de secrétaires de bureaux de vote lors du scrutin prévu les 6-7-12 et 13 décembre prochains.

Le vote par anticipation se tiendra les 6 et 7 décembre, de 11 h à 21 h, et le 13 décembre. Le scrutin régulier est prévu les 12 et 13 décembre de 9h à 21h et le dépouillement se fera dès 20h.

Les intéressés peuvent soumettre leur candidature par téléphone au 450-780-5600, poste 5611, ou par courriel à l'adresse suivante: [email protected]