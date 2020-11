Retour sur la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Les conseillers régionaux étaient réunis par vidéoconférence le 25 novembre dernier pour la séance du Conseil. Plusieurs enjeux importants pour l’avenir de la MRC ont été abordés lors de cette séance.

En début de séance, le préfet a dédié le moment de réflexion à M. Émile Parent, ancien maire de Tracy décédé le 22 novembre. Les conseillers régionaux ont observé une minute de silence en hommage à M. Parent qui a siégé à la MRC pendant 13 ans, de 1987 à 2000.

Adoption du budget

Les conseillers régionaux ont adopté à l’unanimité les prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2021. Voir l’article ci-joint pour plus de détails sur le budget 2021.

Équipements, services et activités à caractère supralocal

Par souci de saine gestion et pour s’assurer de facturer aux municipalités les coûts réels des services offerts, le Conseil de la MRC a demandé aux municipalités ayant des équipements, services ou activités à caractère supralocal de fournir le détail des coûts à répartir pour l’année 2020. Cette demande résulte des fermetures de certaines infrastructures dues à la pandémie. Le montant total associé à ce volet en 2020 représente 2,3 M$.

Gestion des matières résiduelles

Le contrat de collecte des matières résiduelles et celui de l’écocentre viennent à échéance au cours de 2021, la MRC lancera des appels d’offres afin d’octroyer de nouveaux contrats.

Piste cyclable régionale

En raison du contexte actuel, la Ville de Sorel-Tracy invite la population de la région à utiliser une partie de la piste cyclable pour la marche ou la raquette cet hiver. Puisque la MRC est gestionnaire de la piste cyclable régionale à partir du boulevard Fiset, et dans le but de collaborer au projet, les membres du Conseil ont autorisé l’ouverture du tronçon qui se situe sur le territoire de Sorel-Tracy au bénéfice des marcheurs et des raquetteurs.

À noter que la MRC n’a prévu aucun entretien pour aménager le sentier, il sera laissé à l’état naturel.

Patrie innovante

Les conseillers régionaux ayant la volonté de favoriser l’émergence de projets artistiques et culturels en cette période d’incertitude, ils ont accordé des bourses de 1 500 $ à cinq artistes dans le cadre du projet Patrie innovante.

Immigration

Les membres du Conseil ont autorisé un projet dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Ce projet vise l’élaboration d’un plan d’action pour, entre autres, attirer des personnes immigrantes et faciliter leur intégration et leur pleine participation dans la région. Le tout sera réalisé en concertation avec les organismes régionaux impliqués dans les projets d’attraction régionale.

Société historique Pierre-De Saurel

Le Conseil a renouvelé son aide financière de 100 000 $ à la Société historique Pierre-De Saurel pour l’année 2021.

Campagne d’achat de cartes-cadeaux bonifiées

Les membres du Conseil ont confirmé leur volonté de poursuivre leur participation à la campagne d’achat de cartes-cadeaux bonifiées de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, en allouant un budget additionnel de 5 000 $, toujours en collaboration avec le CLD. Ce sont donc 25 000 $ au total que la MRC aura investi dans cette importante campagne.

Sécurité Publique

Les conseillers régionaux ont déclaré l’intérêt de la MRC à adhérer aux services des cadets de la Sûreté du Québec pour la période estivale 2021. Les cadets exerceront, dans les municipalités participantes, une surveillance à pieds et à vélo, réaliseront des activités de prévention et de sensibilisation tout en assurant une présence lors d’événements, entre autres.

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 20 janvier 2021, à 20h.