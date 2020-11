Le député de Richelieu rend hommage à un ancien maire de Tracy décédé

Voir la galerie de photos

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a rendu un hommage posthume à M. Émile Parent, ancien maire de Tracy, dans une déclaration prononcée au salon bleu de l’Assemblée nationale, le 26 novembre.

Le député de Richelieu a tenu à souligner le parcours et l’engagement de l’ancien maire de Tracy, décédé le 22 novembre, à l’âge de 83 ans : « M. Parent était un homme engagé et respecté dans sa communauté, reconnu pour son ardeur au travail et son dévouement. Homme d’action, M. Parent s’impliquait au sein de nombreux organismes, dont la Fondation des bénéficiaires des CHSLD Pierre-De Saurel, à laquelle il a consacré 25 ans de sa vie. Fondateur du tournoi atome de Saint-Joseph-de-Sorel, il a été intronisé au panthéon des sports de Sorel-Tracy en 2017 pour sa contribution à l’essor du hockey de notre région », a déclaré Jean- Bernard Émond. « Nous nous souviendrons de lui comme d’un homme passionné, en amour avec sa région et ses concitoyens », a-t-il conclu, en offrant ses condoléances à la famille de M. Parent, ainsi qu’à ses proches.