Financement et nouveau projet d'accès au plan d'eau

Le député Jean-Bernard Émond a annoncé, au nom de son collègue Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, le financement d’un projet d’accès aux plans d’eau pour la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, dans le cadre de son programme d’Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative. Ce financement de 45 000 $ a permis la réfection de la descente de mise à l’eau au parc de la Pointe-aux-Pins.

Les travaux au quai du parc de la Pointe-aux-Pins étant achevés, la rampe de mise à l’eau sera disponible aux plaisanciers dès l’ouverture de la saison, au printemps prochain.

« Je salue le financement pour la remise en état de la descente du parc de la Pointe aux-Pins. Ce projet permettra aux citoyens d’utiliser la rampe en toute sécurité, en plus de faciliter l’accès au fleuve Saint-Laurent. Dans le contexte actuel, où les étés sont de plus en plus chauds et où les Québécois se réapproprient leur territoire, il est essentiel de favoriser l’accès à nos espaces verts et nos plans d’eau. Le projet que nous annonçons aujourd’hui est un pas dans cette direction », affirme Jean-Bernard Émond.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur l’appui financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Cette subvention nous a permis de concrétiser ce projet de réfection de la rampe de mise à l’eau et de réhabilitation de la berge. Ces travaux permettent de maintenir cet accès que nous avons au fleuve Saint-Laurent », conclut Vincent Deguise, maire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel.