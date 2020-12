Un budget respectueux selon le candidat Jocelyn Gravel

« C’est un budget respectueux des citoyens de la ville dans les circonstances actuelles.» C’est en ces termes que le candidat à l’élection partielle dans le secteur Du Faubourg à Sorel-Tracy, Jocelyn Gravel, s’exprimait à la suite du dépôt du budget municipal lundi dernier.

À quelques jours du résultat de l’élection, M. Gravel ne cache pas sa hâte de travailler avec le conseil advenant son élection le 13 décembre au soir : « Je veux être un conseiller qui veillera à faire avancer les projets et non pas m’objecter pour m’objecter! Il y a une équipe solide d’élus actuellement en place et Sorel-Tracy doit poursuivre sur sa lancée de poursuivre les dossiers en cours, d’ailleurs la possibilité d’avoir une passerelle reliant le parc regard sur le fleuve à la marina sera un des premiers dossiers de mon mandat, je veux voir tout ce qui a été fait au cours des dernières années à ce sujet! »

Fort de nombreux appuis il se dit confiant face aux résultats. Jocelyn Gravel continu de rencontrer les groupes et citoyens dans le dernier sprint de la campagne.