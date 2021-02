Une quarantaine dans un hôtel pour les voyageurs à partir du 22 février

Ottawa imposera un test de dépistage de la COVID-19 et une quarantaine obligatoire dans un hôtel aux voyageurs non essentiels qui reviendront au pays à partir du 22 février, et ce, à leurs frais.

C'est ce qu'a confirmé aujourd’hui le premier ministre Justin Trudeau lors d’un point de presse devant sa résidence de Rideau Hall.

« Compte tenu des nouveaux variants, nous devons renforcer nos mesures, a déclaré le premier ministre. Le but de ces mesures, c’est d’assurer la sécurité des gens. Il y aura évidemment des exceptions pour les déplacements essentiels, notamment pour les camionneurs et les travailleurs de la santé. Pour le reste, les gens ne devraient tout simplement pas voyager. On ne laissera pas les décisions irresponsables de quelques-uns menacer la vie de tous. On va faire tout ce qu’on peut pour maîtriser ce virus.»

Le fédéral avait déjà indiqué que cette nouvelle mesure d’isolement de deux à 3 jours coûterait environ 2000$ à chaque voyageur.

Les hôtels où se dérouleront ces quarantaines seront aussi situés à moins de 10 kilomètres de l’aéroport. Rappelons que les arrivées internationales sont toujours concentrées dans quatre aéroports, soient Montréal-Trudeau, Toronto, Vancouver et Calgary.

Justin Trudeau a aussi insisté pour dire que son gouvernement a investi 53 millions de dollars pour intensifier ses efforts de surveillance, de séquençage et de recherche des nouveaux variants présents au pays.

Vaccination

Le premier ministre avait également de bonnes nouvelles à annoncer en ce qui a trait à l’approvisionnement en vaccins, qui a connu plusieurs ratés ces dernières semaines.

Le gouvernement fédéral va commencer à recevoir des doses du vaccin de Pfizer plus tôt que prévu.

« On parle de 10,8 millions de doses entre avril et juin, a précisé M. Trudeau. On a également acheté 4 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna qui arriveront au cours de l’été. Au total, le Canada disposera de 84 millions de doses des deux vaccins approuvés d’ici la fin septembre. C’est pourquoi on peut dire avec confiance que tous les Canadiens qui veulent être vaccinés le seront avant la fin septembre. »