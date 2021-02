Retour sur la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Les conseillers régionaux étaient réunis par vidéoconférence le 10 février pour une séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel et voici les principaux points discutés au cours de la soirée. La séance peut d’ailleurs être visionnée en ligne.

Les élus ont d’abord consacré une minute de silence en hommage à M. Olivar Gravel, ancien maire de Saint-Joseph-de-Sorel et conseiller régional, décédé le 22 janvier dernier. Le préfet a aussi souligné la grande contribution de M. Gravel aux travaux de la MRC et ses 16 années à titre de préfet. Il a rappelé que les drapeaux avaient été mis en berne pour l’occasion.

Aménagement du territoire

À la suite de plaintes formulées dans un dossier d’abattages d’arbres dans un territoire d’intérêt « écologique et extraction » à Saint-Roch-de-Richelieu, le Conseil de la MRC a mandaté l’inspecteur régional afin qu’il approfondisse le dossier.

Financement des organismes régionaux

Les conseillers régionaux ont octroyé une aide financière de 1 000 $ à la Garde côtière auxiliaire canadienne dans le cadre de sa campagne annuelle de financement.

Fonds régions et ruralité (FRR)

Le Conseil de la MRC a approuvé trois projets dont les montants seront prélevés de l’enveloppe réservée pour le développement régional. Il s’agit des projets suivants :

• 5 000 $ pour l’aménagement de la cour de l’École secondaire Fernand-Lefebvre;

• 5 000 $ pour l’aménagement de la cour de l’École secondaire Bernard-Gariépy;

• 5 000 $ pour l’aide au fonctionnement de la Maison de la musique de Sorel-Tracy.

Piste cyclable

Le ministère des Transports procèdera sous peu à l’analyse de la structure du pont Camille-Parenteau à Yamaska. Dans ce contexte et puisque le prolongement de la piste cyclable régionale rejoint la route 235, les conseillers régionaux ont adopté une résolution pour demander au MTQ d’intégrer à leur analyse la possibilité d’élargir le trottoir du côté sud pour permettre à des cyclistes d’utiliser de façon sécuritaire le pont.

Politique culturelle

Stéphanie Brunelle, une artiste en art clownesque de Saint-Robert, a obtenu un soutien financier de 19 500 $ dans le cadre du Programme de partenariat territorial de la Montérégie Est issu du Conseil des arts et des lettres du Québec. À cet effet, le Conseil a tenu à féliciter cette artiste pour l’obtention de ce soutien financier.

Il félicite également Rachel Doyon grâce à qui la Maison de la musique de Sorel-Tracy obtient un financement de 10 000 $. Un montant reçu dans le cadre des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie qui permettra à l’organisme la webdiffusion de ses concerts.

Démocratie et respect

Les conseillers régionaux ont adhéré à la déclaration d’engagement de l’Union des municipalités du Québec : « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Ils s’engagent à cet effet à accompagner les élues et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie et consolider la confiance envers les institutions démocratiques.

Transport régional

Les municipalités de Sorel-Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel avaient demandé à la MRC d’analyser les possibilités d’intégrer le transport interurbain (Sorel-Tracy/Longueuil) aux services de transport offerts sur le territoire. Le directeur général du Service de transport adapté et collectif régional de la MRC (STACR) avait été mandaté par le Conseil de la MRC pour analyser les possibilités d’intégration de ce service aux autres actuellement offerts. L’objectif visé est d’améliorer la desserte tant intra qu’extra régionale. Le plan régional a été adopté lors de la séance et sera présenté pour information aux élus des municipalités. Les élus analyseront le tout et le sujet sera rediscuté lors d’une prochaine séance du Conseil de la MRC.

Persévérance scolaire

Sur recommandation du comité régional de la famille et des aînés, le Conseil a autorisé l’adhésion de la MRC à l’instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. Un organisme dont l’objectif est de contribuer à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes par la mobilisation des acteurs ainsi que par le développement d’initiatives concertées favorisant la mise en place de facteurs de protection autour des jeunes et de leur famille.

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 10 mars 2021, à 20h.