Un appui indéfectible de la part du Bloc Québécois à la relève agricole

Louis Plamondon, député de Bécancour – Nicolet – Saurel et président du caucus du Bloc Québécois, a tenu mercredi dernier avec son collègue Yves Perron une rencontre virtuelle avec des représentants de la Fédération de la relève agricole du Québec.

Alors que la souveraineté alimentaire prend toute son importance, le Bloc Québécois réitère son soutien à la relève agricole du Québec. Au cœur des préoccupations, le transfert intergénérationnel des fermes, le programme de travailleurs étrangers temporaires, la protection de la gestion de l’offre et la gestion des risques de l’entreprise, sont des enjeux auxquels Louis Plamondon répond présent. « J’ai coparrainé le projet de loi C-208 sur le transfert des entreprises en y mettant l’emphase sur les particularités propres à l’agriculture. Cet ajustement permettrait à la relève de ne plus être victime d’une iniquité flagrante en lien avec les transferts familiaux d’entreprises. Le Bloc enjoint donc le Parlement canadien à démontrer concrètement son engagement à assurer une relève agricole active et résiliente », a déclaré M. Perron.

Les principales demandes de la FRAQ :

- L’appui au projet de loi C-208 sur le transfert des entreprises, afin de favoriser un transfert de ferme familial au même titre qu’un transfert de ferme non apparenté;



- L’appui inconditionnel à la gestion de l’offre et la concrétisation des compensations annoncées pour l’ensemble des producteurs et transformateurs sous gestion de l’offre. À cet effet, la Chambre des communes se prononcera bientôt sur le projet de loi C-216 du Bloc Québécois sur la protection, par force de loi, du système de gestion de l’offre. « Le Bloc Québécois a prouvé au fil des années qu’il était le seul défenseur du système de gestion de l’offre à Ottawa. Le seul en fait, qui n’aura jamais à choisir entre deux modèles agricoles », rappelle Louis Plamondon qui a déposé ce projet de loi;



- L’amélioration du programme de travailleurs étrangers temporaires. Rappelons le Bloc Québécois demande le transfert au Québec de la gestion complète du Programme de travailleurs étrangers temporaires, afin de mettre un terme aux retards et aux obstacles administratifs. Il exige également l’autorisation des permis de travail ouverts par secteur afin de faciliter entre autres la mobilité de la main-d’œuvre.

« Le Bloc Québécois est déjà concrètement engagé depuis plusieurs années à régler la plupart des problématiques qui ont été soulevées, et il continuera de promouvoir les demandes très raisonnables des jeunes producteurs », affirme le député Louis Plamondon.

« Notre capacité résiliente à rebondir à la suite de cette pandémie demandera un effort collectif sans précédent. La persévérance et l’endurance dont nos agricultrices et agriculteurs ont su faire preuve deviennent un symbole fort à une reprise économique durable et prospère. Je le dis et ne le dirai jamais assez : le Québec gagne à compter sur lui-même », a conclu M. Plamondon.