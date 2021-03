Retour sur la séance du 10 mars du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel 

Les conseillers régionaux étaient réunis par vidéoconférence le 10 mars pour une séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel et voici les principaux points discutés au cours de la soirée. La séance peut d’ailleurs être visionnée en ligne.

Le préfet a confirmé la participation de la MRC à la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID‑19 qui a eu lieu le 11 mars. Une journée qui a permis d’honorer la mémoire des victimes de la COVID‑19 et de saluer l’apport inestimable de tous les corps de métiers et des membres de la société civile qui sont présentement au front. Pour l’occasion, les drapeaux étaient mis en berne.

Fonds régions et ruralité

Les conseillers régionaux ont accordé une subvention de 40 000 $ pour l’aide au fonctionnement de la CDC Pierre-De Saurel. Ce montant est prélevé dans l’enveloppe réservée pour le soutien aux organismes de développement régional.

Gestion des matières résiduelles

Les membres du Conseil ont octroyé des contrats de collecte, transport, traitement et/ou élimination des matières résiduelles générées à l’écocentre. À la suite d’un appel d’offres public, Excavation Sorel obtient le contrat pour le transport et le traitement des agrégats au coût, sur la base des données de référence en quantité, de 22 075,20 $ et EBI les contrats de transport et de traitement et/ou élimination pour le bois, les bardeaux d’asphalte, les résidus verts et les résidus ultimes au coût, sur la base des données de référence en quantité, de 361 929,27 $.

Développement économique Pierre-de saurel

La MRC signera une entente avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) qui lui permettra notamment de recevoir une aide financière pouvant aller jusqu’à 900 000 $ sur cinq ans. Ce montant devra être utilisé pour bonifier l’offre de services déjà existante sur le territoire pour accompagner les entreprises, ainsi deux ressources à temps plein pourront être embauchées au sein du nouvel organisme de développement économique.

Cette aide financière supplémentaire s’inscrit dans la réforme amorcée en 2019 par le gouvernement du Québec concernant Investissement Québec afin de mieux soutenir les entrepreneurs et les accompagner dans leurs croissances par le biais des MRC, organismes responsables au niveau régional du développement économique.

Semaine nationale du don d’organes et de tissus

Le Conseil a appuyé la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, qui se tiendra du 18 au 24 avril prochain. À cet effet, il s’engage à hisser le drapeau à l’effigie du don d’organes et de tissus et à sensibiliser la population à l’importance de ce don de vie.

Ressources humaines

Dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (qui permet une subvention de 75 % des coûts admissibles), l’embauche d’une ressource pour agir à titre de coordonnatrice du projet en immigration est prévue. À ce titre, les conseillers régionaux ont donné leur accord pour amorcer la procédure d’embauche requise pour la mise en œuvre du projet.

Sécurité publique

Les municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sorel-Tracy et Yamaska bénéficieront des services de cadets de la Sûreté du Québec à l'été 2021. Au total, 400 heures de travail sont prévues pour ces services.

Transport régional

Les conseillers régionaux ont résolu d’élaborer un projet d’entente pour que cette compétence soit déléguée à la MRC pour ainsi doter la région d’un véritable service de transport régional et interrégional.

Remerciements aux administrateurs du CLD

En fin de séance, les membres du Conseil ont tenu à remercier les membres du conseil d’administration qui siégeaient au CLD de Pierre-De Saurel pour leur travail et leur implication. Les nouveaux administrateurs de Développement économique Pierre-De Saurel prendront la relève sous peu.

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 14 avril 2021, à 20h.