Mise à jour de la politique des aînés de la MRC de Pierre-De Saurel

Qualifiée comme municipalité amie des aînés depuis 2013 et guidée par une politique des aînés depuis 2015, la MRC de Pierre-De Saurel entame la mise à jour de sa politique régionale et de son plan d’action. Ne pouvant consulter les principaux intéressés en raison des mesures sanitaires, elle mène présentement un sondage, en collaboration avec les municipalités, pour connaître les besoins et la réalité des personnes âgées de 50 ans et plus du territoire.

La MRC réalisera la mise à jour de sa politique des aînés pour élaborer une vision régionale tout en collaborant avec les municipalités pour concevoir leurs politiques locales, reflétant davantage leurs caractéristiques. Les résultats de ces consultations alimenteront donc toutes les démarches en cours.

La participation au sondage se fait en ligne à bit.ly/mada-pds, et ce, jusqu’au 2 juillet prochain. Il est aussi possible de se procurer une copie papier du sondage à son bureau municipal.

« La mise à jour de notre politique des aînés, et de celles des municipalités, permettra de maintenir des actions répondant aux besoins toujours grandissants des aînés et favorisant leur épanouissement au sein de notre communauté », soutient Vincent Deguise, conseiller régional et président du comité régional de la famille et des aînés de la MRC. « Nous donnons donc rendez-vous aux aînés et à nos partenaires afin d’évaluer les retombées du premier plan d’action et de réfléchir ensemble sur la manière dont nous développerons, à l’échelle régionale, la vision d’une société ouverte et inclusive ».

Depuis 2015, une quinzaine de projets façonnant un environnement où il fait bon vivre pour les aînés a vu le jour sur le territoire grâce à la politique des aînés. Parmi ceux-ci se trouvent le programme Pair, la popote roulante en milieu rural, Aînés actifs, l’émission Matière grise, Secours adaptés, la travailleuse de milieu pour les aînés et le salon des aînés.

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).