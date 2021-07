Subvention de 800 000 dollars pour l’exercice financier de la Ville de Sorel-Tracy

La ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, confirme l’attribution d’une subvention d’un montant maximal de 800 000 dollars pour l’exercice financier 2021-2022, à la Ville de Sorel-Tracy, située dans la région de la Montérégie, pour accélérer la relance économique de son centre-ville.

Rappelons que le gouvernement a annoncé une aide totale de 25 millions de dollars afin de favoriser le retour des travailleurs dans certains centres-villes du Québec et soutenir les entreprises. Cette somme, allouée dans le cadre du budget 2021-2022, s’ajoute aux 50 millions de dollars qui avaient été annoncés lors de la mise à jour économique de novembre 2020 visant à appuyer la relance des centres-villes de Montréal et de Québec.

Les répercussions économiques de la pandémie et les mesures de confinement prolongées – télétravail obligatoire pour plusieurs personnes, tourisme d’agrément et d’affaires absent, grands évènements culturels annulés, restaurants et hôtels à capacité limitée – ont été particulièrement néfastes pour les centres-villes. La désertion massive qui s’en est suivie a eu pour effet de déstructurer l’offre commerciale et touristique.

« La vaccination va bon train au Québec et la reprise économique s’accélère. Notre gouvernement continue d’offrir les outils financiers appropriés aux municipalités pour leur redonner confiance et les aider à retrouver leur dynamisme d’avant-pandémie. Les centres-villes sont des moteurs économiques importants, ils doivent donc le plus rapidement possible redémarrer leurs activités et opérer à plein régime. Notre objectif : accélérer la croissance dans toutes les régions et mener à bien la transition vers la nouvelle économie », souligne Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

« L’entrepreneuriat est un pilier du développement régional et demeure un indice important de richesse et de bien-être économique des populations. La pandémie a eu des effets directs et néfastes sur les entreprises et les travailleurs. L’aide financière gouvernementale pour soutenir les secteurs commercial et touristique sera bénéfique non seulement pour la Ville de Sorel-Tracy, mais également pour toute la région de la Montérégie », affirme Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la région de la Montérégie.

« La relance du centre-ville de Sorel-Tracy apportera un nouveau souffle aux commerçants, restaurateurs et entreprises qui ont été fragilisés au cours des derniers mois par l’arrêt ou le ralentissement de leurs activités. C’est aussi toute la population qui profitera de cette subvention qui dynamisera le cœur de la ville », Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

Faits saillants

• Pour se prévaloir de l’aide financière annoncée aujourd’hui, la Ville de Sorel-Tracy devra présenter au ministère de l’Économie et de l’Innovation les éléments suivants :

- la délimitation du centre-ville;

- la composition d’un comité consultatif;

- un plan d’action, un rapport d’étapes et un rapport final, selon un calendrier préétabli.

• Le plan d’action devra indiquer des mesures qui s’inscrivent parmi les quatre axes d’intervention suivants :

- l’aide fournie aux entreprises dans la mesure où celle-ci est permise par les lois et règlements applicables;

- les aménagements qui seront faits dans le centre-ville;

- les évènements de concertation qui sont prévus pour la relance;

- les infrastructures et les mobiliers permanents qui seront mis en place.