Benoît Guèvremont sollicite un troisième mandat dans le quartier Des Gouverneurs

C’est avec la satisfaction de deux mandats bien remplis que le conseiller Benoît Guèvremont désire s’engager encore une fois pour représenter ses concitoyens du quartier Des Gouverneurs. Il souhaite continuer de réaliser des projets qui lui tiennent à cœur ainsi qu’aux citoyens et qui tiennent compte de l’environnement et de la qualité de vie des résidents de la ville.

« Avec tous les projets prévus dans un avenir rapproché – tant au point de vue économique sportif et culturel - je souhaite poursuivre mon travail et continuer ma participation à l’avancement de Sorel-Tracy. Les 8 dernières années m’ont permis de travailler en bonne collaboration avec le maire et mes collègues au conseil de ville.

Je suis fier des réalisations qui ont été effectuées dans mon quartier : entre autres de la mise en place du Panthéon des sports au Colisée Cardin, de l’argent investi dans la Maison des Gouverneurs ainsi que dans la ligue de pickleball.

Je suis particulièrement fier de l’aboutissement du dossier du skatepark dans mon quartier. Il a fallu être persévérant pour réussir à unir toutes les forces, faire des rencontres citoyennes, impliquer la maison des jeunes dans le projet et collaborer avec les fonctionnaires de la ville. Ces derniers ont réalisé un très bon travail afin d’amener ce projet à une grande réussite.

L’expérience acquise en tant que vice-président du comité consultatif d’urbanisme depuis mon premier mandat en 2013 m’a permis d’être encore plus à l’écoute et de bien comprendre les réels besoins des citoyens.

Un dossier sur lequel je veux continuer de mettre de l’énergie est la sécurité et la réduction de la vitesse dans mon quartier, en collaboration avec la Sureté du Québec.

Comme tous les autres au conseil de ville, je suis enthousiaste pour l’avenir de Sorel-Tracy. Il y a de beaux projets qui s’en viennent et j’espère continuer d’avoir le privilège de bien vous représenter »

- Benoît Guèvremont