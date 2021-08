Retour sur la séance du 25 août du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Les conseillers régionaux étaient réunis à huis clos le 25 août pour une séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, laquelle peut d’ailleurs être visionnée en ligne. Voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

Les membres du Conseil ont d'abord confirmé l’octroi d’une somme de 4 000 $ au Salon des métiers d’art de Sorel-Tracy pour la rénovation de leurs kiosques.

Fonds régions et ruralité

Afin de soutenir la réalisation de projets structurants sur leur territoire, les conseillers régionaux ont octroyé des subventions en provenance du Fonds régions et ruralité. Ainsi, 50 000 $ seront versés au Groupe d’entraide Sorel-Tracy pour le projet d’épicerie communautaire. Le Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu recevra quant à lui 50 000 $ pour rénover ses installations. Enfin, l’Atelier – Centre de travail adapté bénéficiera d’un montant de 25 000 $ pour sa démarche de certification ISO et l’obtention d’un certificat d’autorisation.

Gestion des matière résiduelles

Après réflexion, les conseillers régionaux ont décidé de finir l’année selon la fréquence habituelle de la collecte du bac à déchet. Il y aura donc deux collectes au mois de décembre. Ils ont cependant demandé des analyses supplémentaires avant de prendre leur décision, lors de l’élaboration du budget 2022, pour les mois de janvier, février et mars prochains.

Piste cyclable régionale

Comme chaque année, les conseillers régionaux ont accordé des droits de traverses sur la piste cyclable régionale durant l’hiver aux membres des clubs de véhicules hors route. Il s’agit essentiellement des mêmes endroits que ceux de l’année dernière.

Politique culturelle

Les membres du Conseil ont approuvé le projet de Laboratoire ART éphémère qui se tiendra le 26 septembre dans le cadre des Journées de la culture.

Laboratoire ART éphémère est une activité de loisir culturel, ouverte à un public de tous âges, où les participants partageront une expérience citoyenne en se livrant spontanément à la création par le moyen des arts, et ce, dans la discipline artistique de leur choix.

Ressources humaines

Aux termes des processus de recrutement autorisés lors de la dernière séance, les conseillers régionaux ont approuvé l’embauche de Caroline Côté-Larose à titre de coordonnatrice à l’aménagement et de Beritan Oerde, à titre de chargée de projet à l’immigration.

Nominations

En raison des démissions de Michel Blanchard et Denis Marion du comité administratif et de suivi budgétaire, puisqu’ils ne se représentent pas aux prochaines élections municipales, les membres du Conseil ont procédé à la nomination d’Alain Chapdelaine et de Michel Péloquin. Cette décision reflète le résultat d’une élection où quatre candidats ont manifesté leur intérêt.

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 8 septembre 2021, à 20