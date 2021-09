La Ville de Lorraine conclut deux ententes favorisant la pratique du sport hivernal

Les citoyens de la Ville de Lorraine auront encore de belles occasions de pratiquer leurs activités sportives hivernales préférées grâce à deux ententes signées par la municipalité, une première avec le Club de golf de Lorraine, puis une seconde avec le Parc du Domaine vert, à Mirabel.

L’entente avec le Club de golf permettra aux résidents de Lorraine de pratiquer de nouveau gratuitement la raquette, la glissade, la marche et le ski de fond, tout près de chez eux, et ce, pour les trois prochaines années. Différents parcours seront offerts aux skieurs, tandis qu’un corridor sera aménagé pour les marcheurs.

Les plus jeunes pourront quant à eux s’amuser sur la butte de glisse qui sera confectionnée. L’entretien des pistes sera assuré chaque semaine par une entreprise privée spécialisée. Ces activités hivernales seront offertes de décembre à la fin mars, selon les conditions climatiques.

Parc du Domaine vert

La Ville reconduit également l’entente signée avec le Parc du domaine vert l’an dernier. Ainsi, les Lorrains accéderont gratuitement aux activités et aux installations du parc (anneau de glace, butte de glisse, pistes de ski de fond, pistes de fatbike, sentiers de raquette et boucles de marche), du 1er novembre 2021 à la fin avril 2022, exception faite des événements payants et des activités organisées.

Une pièce d’identité avec photo sera requise lors de chaque passage de leur véhicule, à l’exception des enfants âgés de moins de 5 ans. Les citoyens qui auraient déjà acheté leur abonnement saisonnier seront remboursés par l’organisme. Les heures d’ouverture pour la saison hivernale sont de 8 h 30 à 16 h 30. Cette entente ne garantit toutefois pas une place ou un espace de stationnement.