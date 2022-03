Tarifs d'Hydro: Legault promet une compensation, mais exclut un gel tarifaire

Le gouvernement du Québec accorde une somme de 540 325 $ à Technologies Boralife inc. Ce montant s’inscrit dans le cadre d’un projet d’investissement estimé à plus d’un million de dollars. Le projet de Technologies Boralife inc. consiste à parachever le système de traitement de bois ignifugé de son usine située à Sorel-Tracy et d’atteindre le niveau de production commerciale. Ce procédé a été certifié selon les normes de l’International Code Council Evaluation Service (ICCES) et permettra dorénavant à l’entreprise ou à ses partenaires du domaine de la préfabrication d’utiliser du bois québécois dans les bâtiments destinés au marché américain. De plus, Technologies Boralife inc. a obtenu des brevets canadien et américain pour son procédé innovant.