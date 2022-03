Le Québec a besoin de 100 TWh pour atteindre la carboneutralité d’ici 2025

CAA-Québec a participé le 16 mars dernier aux consultations particulières de la Commission des transports et de l’environnement sur le projet de loi no 22 modifiant la Loi sur l’assurance automobile, le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions. L’organisation a fait des recommandations sur trois enjeux notables en matière de sécurité routière : l’autorisation pour les conducteurs de dépanneuse d’utiliser le feu vert clignotant, l’alcool au volant ainsi que l’encadrement législatif des zones scolaires.