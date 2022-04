Congé de Pâques : les gens responsables de leur sécurité et celle des autres

La Coalition québécoise sur la problématique du poids, Équiterre et la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé (CIENS) se désolent de l’octroi d’une subvention gouvernementale pouvant atteindre 3 millions de dollars pour augmenter la capacité de production de croustilles à l’entreprise PepsiCo. Alors que le gouvernement s’est engagé à mettre au centre de ses décisions les besoins et la santé des Québécois.es, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) rate sa cible en investissant d’importantes sommes publiques dans la production d'aliments ultra-transformés peu nutritifs et nuisibles à la santé et à l'environnement.