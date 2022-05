Retour sur la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Les conseillers régionaux se sont réunis le 18 mai pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel. Cette séance peut d’ailleurs être visionnée en ligne.

Les membres du Conseil ont modifié le règlement établissant les règles d’utilisation à l’égard de la piste cyclable régionale afin d’y ajouter une disposition concernant l’interdiction de fumer, d’allumer des feux et d’utiliser des barbecues au charbon.

Les états financiers 2021 vérifiés ont été déposés aux membres du Conseil. Ces états révèlent des revenus totaux de près de 15,2 M$. Il se dégage de l’année 2021 un surplus de 2,5 M$. Près de 75 % de ce surplus a été affecté au budget 2022 pour limiter l’impact des hausses dues au renouvellement de certains contrats. Les dettes représentent un montant de 16,6 M$ et sont liées à la construction du parc éolien et à celle du bâtiment de services de l’écocentre et aux différents programmes d’aide financière aux entreprises gérés par Développement économique Pierre-De Saurel.

Les élus ont accordé une commandite de 5 000 $ à l’organisme Les événements festifs pour l’édition 2022 de Bières, vins & terroir.

Les conseillers régionaux ont autorisé le versement de subventions qui seront prélevées de l’enveloppe réservée pour le soutien aux organismes de développement régional du Fonds régions et ruralité :

• 100 000 $ sont octroyés au Groupe d’entraide Sorel-Tracy pour contrer l’insécurité alimentaire (projet d’épicerie communautaire);

• 20 000 $ sont octroyés à la Corporation des événements de Sorel-Tracy pour IO Expérience.

Ils ont aussi autorisé le versement de subventions qui seront prélevées de l’enveloppe réservée pour le soutien au développement de projets municipaux du même fonds :

• 130 000 $ sont octroyés à la Corporation des événements de Sorel-Tracy pour IO Expérience;

• 11 730 $ sont octroyés à la municipalité de Saint-David pour faire des lignes permanentes sur le terrain de soccer.

Les élus ont adopté une résolution, la sixième dans ce dossier, afin d'exiger au ministère des Transports du Québec (MTQ) de procéder au remplacement du ponceau de la route 132 dans le ruisseau du Marais dans les meilleurs délais afin de rétablir le libre écoulement des eaux dans ce ruisseau. Ils ajoutent cette fois-ci une demande de rencontre avec le ministre François Bonnardel.

Après avoir participé à l’instauration d’un site de récupération des plastiques agricoles sur le territoire de la MRC, les membres du Conseil ont adhéré, avec neuf autres MRC et plusieurs partenaires concernés, à l’entente montérégienne relative à la mise en place d’un projet de récupération et de recyclage des thermoplastiques à bateau. La MRC de Pierre-De Saurel génère, en Montérégie, la deuxième plus importante quantité de ce type de plastique en raison de sa situation géographique.

Ils ont de plus manifesté leur intérêt à participer aux discussions avec les intervenants de la Table de concertation régionale de la Montérégie en vue de mettre en place un projet de récupération des plastiques acéricoles, de même que d’adhérer à une entente sectorielle à cet égard.

Les conseillers régionaux ont adopté le plan d’action en immigration. Celui-ci vise l’attraction, l'intégration citoyenne, l'établissement durable et la pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Il a été réalisé en concertation avec les partenaires formant le comité de pilotage : Carrefour jeunesse-emploi Pierre-De Saurel, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, Centre de services scolaire de Sorel-Tracy, Développement économique Pierre-De Saurel, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Orienthèque.

Ils ont également adopté une déclaration d’accueil, dont ils recommandent l’adoption par les douze municipalités du territoire.

Les élus ont procédé à la répartition du solde des redevances du Parc éolien Pierre-De Saurel pour l’année d’opération 2020. La première partie, 415 785 $, avait été distribuée en 2021 aux 12 municipalités. Ainsi, cette année, 315 785 $ sera remis aux municipalités du territoire, relativement au prorata de leur richesse foncière uniformisée, et 100 000 $ seront réservés au fonctionnement de la MRC.

=> La prochaine séance du Conseil de MRC sera ouverte au public et aura lieu le 8 juin 2022, à 20 h.