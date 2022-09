Le gouvernement fédéral lève les mesures sanitaires aux frontières

Le gouvernement fédéral a annoncé que les restrictions restantes aux frontières du Canada liées à la pandémie de COVID−19 — vaccins obligatoires, tests de dépistage et quarantaine pour les voyageurs internationaux — prendront fin vendredi.

De plus, les personnes voyageant par avion ou par train n’auront plus besoin de porter de masques ou de subir de contrôles à partir du 1er octobre.

Plusieurs ministres du gouvernement Trudeau ont annoncé lundi que le décret ministériel maintenant les mesures frontalières liées à la COVID−19 ne sera pas renouvelé lorsqu’il expirera le 30 septembre.

Cela signifie que les ressortissants étrangers n’auront plus besoin d’une série de vaccinations pour entrer au pays.

Par ailleurs, les voyageurs à destination du Canada ne seront plus soumis à des tests aléatoires de COVID−19 obligatoires, et les Canadiens non vaccinés n’auront plus besoin de s’isoler à leur retour au pays.

Dès samedi, l’application controversée ArriveCan ne sera plus obligatoire, mais les responsables fédéraux affirment que les voyageurs pourront utiliser l’application pour soumettre des déclarations de douane et d’immigration avant leur arrivée dans certains aéroports.

Les changements ne suppriment pas les exigences de quarantaine ou de tests pour les personnes entrées au Canada avant samedi.