Abus «inacceptables» au hockey: «les initiations doivent cesser», dit St-Onge

Il est «inacceptable et honteux» que d’anciens joueurs de hockey juniors aient vécu des abus tels que ceux qu'ils décrivent dans un récent jugement de la Cour supérieure de l'Ontario, a déclaré lundi la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, qui en appelle à la fin des pratiques d'initiation.

Dans un article publié en matinée, Radio-Canada a mis au jour ce jugement exposant des sévices sexuels et actes discriminatoires que d'anciennes recrues de ligues de hockey juniors de l'Ontario, de l'Ouest et du Québec disent avoir subis et qui auraient été commis par des vétérans.

Selon le document, plusieurs des abus auraient été commis au cours de rites d'initiation et se seraient déroulés au su de dirigeants d'équipes.

«C’est inacceptable et honteux que des générations de jeunes ont été exposées à ce type d’abus-là. C’est honteux, aussi, que des adultes aient laissé faire ça (et) les initiations doivent cesser maintenant», a affirmé Mme St-Onge alors qu'elle se rendait à une comparution devant le Comité permanent de la condition féminine.

Devant les élus du comité, elle a insisté sur l'urgence d'agir pour rendre les environnements sportifs exempts d'abus et de discrimination.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne