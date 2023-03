VÉ au Québec: ajout de 367 bornes de recharge de 100 kilowatts dans 131 sites

Le gouvernement du Québec investit près de 60 millions $ afin d’accroitre de 30 % son réseau actuel de bornes de recharge à courant continu (BRCC), qui en comprend plus de 1200.

Dans un communiqué, le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, précise lundi que 367 bornes de 100 kilowatts et plus seront réparties à travers 131 sites sur le territoire et s’ajouteront au réseau du Circuit électrique d’Hydro-Québec.

Le gouvernement du Québec croit que cette initiative s’inscrit dans le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) qui prévoit 1,6 million de véhicules électriques (VE) immatriculés en 2030. Le ministre Charrette ajoute que l’ajout de 367 bornes publiques est une étape de plus vers la présentation de la prochaine stratégie gouvernementale sur la recharge de véhicules électriques, qui sera bientôt lancée.

Le gouvernement estime qu’avec l’addition de ces nouvelles bornes, l’équivalent de 40 % de toutes les BRCC publiques actuellement disponibles au Canada seront situées au Québec.

Benoit Charrette participe lundi au Sommet international des transports électriques et intelligents (TEI) qui se tient jusqu’à mercredi mars au Palais des congrès de Montréal.

La Presse Canadienne