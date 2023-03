QS propose une Passe-Culture de 200 $ par année pour les jeunes de 13 à 18 ans

Alors que le premier ministre François Legault et son gouvernement semblent s'entendre pour dire qu'il faut offrir plus de soutien en santé mentale, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) lui offre deux moyens de passer à l'action. Se disant préoccupé par la pénurie de main-d'œuvre qui ...