Les musulmans surveilleront l'interdiction des lieux de prière dans les écoles

Le Parti québécois (PQ) propose de créer une agence gouvernementale qui serait responsable du bien-être animal au Québec. Actuellement, cet enjeu est englobé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Or, selon le député péquiste Pascal Bérubé, il y a présence possible de conflits d'intérêts, puisque le ...