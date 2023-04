Ottawa affiche un excédent budgétaire pour les 11 premiers mois de l'exercice

Le gouvernement fédéral a affiché vendredi un excédent budgétaire pour la période de 11 mois comprise entre avril 2022 et février 2023.

Dans sa revue financière mensuelle, le ministère des Finances a souligné que ce résultat se comparait à un déficit de 69,8 milliards $ pour la même période de l'exercice financier précédent.

Les revenus du gouvernement ont progressé de 36 milliards $, soit 10,1 %, grâce à la meilleure croissance économique et à la diminution des répercussions budgétaires et économiques de la

pandémie.

Les dépenses des programmes, en excluant les pertes nettes actuarielles, ont diminué de 45,6 milliards $, soit 11,5 %, essentiellement en raison de la fin des mesures temporaires relatives à la COVID-19.

La plus forte inflation et les taux d'intérêt plus élevés ont fait grimper les frais de la dette publique de 9,1 milliards $, soit 40,7 %.

En outre, les pertes actuarielles nettes ont diminué de 0,4 milliard $, soit 4,7 %.

La Presse Canadienne