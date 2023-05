La commissaire à l'éthique enquêtera sur le ministre Simon Jolin-Barrette

La commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, Ariane Mignolet, ouvre une enquête sur le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

L'investigation concerne la nomination de Charles-Olivier Gosselin comme juge à la Cour par le ministre Jolin-Barrette, alors que les deux hommes sont amis.

«Nous réitérons que le processus, qui est strictement encadré par la Loi sur les tribunaux judiciaires et par le Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge, a été suivi et respecté en tout point. La commissaire à l’éthique et à la déontologie peut compter sur mon entière collaboration», a indiqué le ministre à La Presse Canadienne par écrit.

C'est le député libéral de Nelligan, Monsef Derraji, qui a fait la demande à la commissaire à l'éthique. Dans sa requête, il indique que la nomination du juge Gosselin «soulève des questions de nature éthique quant au rôle du ministre dans la phase finale du processus de nomination».

C'est Le Soleil qui a révélé les liens d'amitié entre les deux hommes. On affirme notamment que Simon Jolin-Barrette, alors député de Borduas, a célébré le mariage de Charles-Olivier Gosselin et de sa conjointe au Domaine Cataraqui de Sillery devant plusieurs dizaines d'invités, le 15 mai 2015.

Le ministre Jolin-Barrette a confirmé que M. Gosselin était bel et bien son ami.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne