Un remaniement ministériel majeur aura lieu à Ottawa ce matin

Le premier ministre Justin Trudeau procédera mercredi matin à un remaniement ministériel à Ottawa dans le but de mettre en place l'équipe qu'il compte diriger d'ici les prochaines élections fédérales.

Une cérémonie d'assermentation aura lieu à Rideau Hall pour présenter ce qui devrait être le changement le plus important au cabinet depuis 2021.

Quatre ministres ont signalé publiquement qu'ils ne seront pas candidats aux prochaines élections fédérales, ce qui libère selon toute vraisemblance des places au sein du cabinet pour des nouveaux venus.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, et ses collègues à l'Approvisionnement, aux Pêches et à la Santé mentale, Helena Jaczek, Joyce Murray et Carolyn Bennett, ont tous annoncé leur décision.

Plusieurs médias ont aussi rapporté que le ministre de la Justice, David Lametti, perdra sa place au sein du cabinet. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, et la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, seraient aussi exclus.

La Presse Canadienne n'a pas été en mesure de confirmer ces informations.

Une source gouvernementale a toutefois indiqué que l'actuel ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, sera promu à un autre poste. Celle-ci a affirmé qu'il «ne serait pas farfelu» qu'il se retrouve à la tête du ministère des Transports, tel que rapporté par le «Globe and Mail».

Selon le quotidien torontois, c'est l'actuelle ministre des Sports, Pascale St-Onge, qui prendra le flambeau du Patrimoine.

Le conseil des ministres doit se réunir plus tard cet été pour une retraite préparatoire à la session parlementaire de l'automne.

La Presse Canadienne