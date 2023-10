Bernard Drainville dévoile son Plan de prévention de la violence et de l'intimidation

Bernard Drainville a présenté, vendredi, son Plan de prévention de la violence et de l'intimidation qui s'accompagne d'un budget de 30 millions $ sur cinq ans.

Le ministre de l'Éducation a dit avoir fait une tournée de 54 écoles et entendu plusieurs personnes lui parler «d'anxiété, d'impatience, d'attitude agressive, d'intimidation et de violence».

Des problèmes surviennent entre les élèves, mais aussi entre le personnel, les élèves et leurs parents, a souligné le ministre, en appelant tout particulièrement les parents à faire preuve de «respect et civisme».

Le plan qu'a présenté M. Drainville se décline en quatre axes, qui visent à documenter, former, sensibiliser et soutenir autant les élèves que le personnel de l'école face à cette montée de la violence.

Il compte 11 mesures, dont l'uniformisation des plans de lutte à la violence et à l'intimidation des écoles, et l'ajout de contenus obligatoires au primaire et secondaire, «afin de développer les compétences sociales et émotionnelles» des élèves.

«Ça me bouleverse de voir tous ces gestes de violence qui sont posés dans nos écoles, a affirmé le ministre. De tels comportements n'ont pas leur place. (...) Je suis fier de présenter ce plan et je suis confiant qu'il sera bénéfique pour le réseau.»

Caroline Plante, La Presse Canadienne