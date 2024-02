Québec annonce des mesures qui visent à alléger la tâche des médecins

Le gouvernement du Québec annonce mardi des mesures qui, assure-t-il, permettront d’accroître le temps que les médecins québécois dédient à leurs patients et de réduire leur charge administrative.

Dorénavant, le gouvernement permettra aux médecins de déterminer eux-mêmes à quel moment leurs patients indemnisés par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) devront être revus pour un suivi qu'ils jugeront cliniquement pertinent.

Par exemple, un patient en arrêt de travail pour une fracture prend normalement huit semaines pour se rétablir. Il doit présentement revoir son médecin toutes les trois semaines pour faire remplir un formulaire lui permettant de conserver son indemnisation. Or son médecin pourra dorénavant décider de le revoir dans huit semaines.

De plus, Québec abolit le dédoublement du formulaire pour les demandes d'hébergement de soins de longue durée.

Ce formulaire est actuellement rempli d’abord par un professionnel et ensuite par un médecin pour validation. Dorénavant, le médecin n'aura plus à remplir en double ce formulaire, ce qui lui donnera plus de temps et permettra d’accélérer le traitement des demandes d'admission aux services du réseau, notamment en CHSLD.

Le communiqué des ministres de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et Du Travail, Jean Boulet, précise que ces nouvelles mesures ont été mises sur pied en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), la CNESST et plusieurs autres partenaires, et selon leurs recommandations.

Le gouvernement du Québec prévoit que ces améliorations permettront d'ajouter plus de 138 000 rendez-vous médicaux par année pour les Québécois.

La Presse Canadienne