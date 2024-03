FIQ: une «bonne entente», malgré des «choix crève-coeur» qui ont dû être faits

Les déléguées de la FIQ ont entériné le projet d'entente qui avait été conclu avec Québec plus tôt cette semaine. Réunies en conseil fédéral mardi, mercredi et jeudi, les déléguées de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) se sont finalement prononcées lors d'un vote, jeudi soir. Québec et la FIQ en étaient venus à cette ...