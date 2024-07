La candidate à l'investiture démocrate Kamala Harris a des liens avec le Canada

Le président américain Joe Biden se retire de son poste de candidat démocrate aux élections américaines de novembre et apporte son soutien à la vice-présidente Kamala Harris, diplômée d'une école secondaire de Westmount, qui a passé plusieurs années dans la métropole québécoise.

Voici ce qu'il faut savoir sur ses relations avec le Canada.

Avant de devenir la première femme américaine, la première noire et la première personne d'ascendance sud-asiatique à devenir vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris a passé plusieurs années à Montréal, où elle a fréquenté l'école secondaire Westmount de 1978 à 1981.

Elle a déménagé en ville alors qu'elle était adolescente lorsque sa mère, Shyamala Gopalan, chercheuse sur le cancer du sein, puisse travailler à l'Institut Lady Davis de l'Hôpital général juif de Montréal. La jeune élève a été inscrite à l'école secondaire de Westmount après un premier passage dans une école de langue française.

Le Dr Michael Pollak, qui a travaillé avec Mme Gopalan à Montréal, l'a décrite dans une note publiée sur le site web de l'Université McGill comme une «pionnière» qui a laissé une marque sur l'institution, en aidant à développer une méthode d'évaluation des tissus mammaires cancéreux qui est devenue une procédure standard à l'hôpital général juif et d'autres hôpitaux.

Bien que la biographie de Kamala Harris sur le site de la Maison-Blanche ne mentionne pas son séjour à Montréal, elle s'est «souvenue avec tendresse» de ses années là-bas lors d'un appel en 2021 avec le premier ministre Justin Trudeau, selon un résumé de la conversation.

D'anciens camarades de classe ont décrit Mme Harris et sa sœur Maya comme de bonnes étudiantes, avec un avenir prometteur devant elles.

«Elles avaient toujours les meilleures notes de leur classe, tout paraissait si facile pour elles. Elles réussissaient parce qu’elles travaillaient fort, leur mère était très stricte. Très souvent, alors que le reste de la bande sortait au cinéma, les deux sœurs devaient rester à la maison pour étudier», a relaté un ancien camarade de classe Trevor Harris à La Presse Canadienne en 2017.

Dans un annuaire de 1981, Kamala Harris a décrit son passe-temps favori comme «danser avec Midnight Magic», une troupe de danse qu'elle a fondée avec son amie Wanda Kagan, qui se souvient qu'elles se produisaient toutes les deux dans des centres communautaires et lors de collectes de fonds.

La Commission scolaire English-Montréal avait publié une déclaration félicitant Mme Harris pour son titre de vice-présidente élue en 2020, qui comprenait une photo d'élèves brandissant des affiches dessinées à la main indiquant «Félicitations Kamala! Classe de 1981!»

Plus récemment, en tant que vice-présidente, Mme Harris a eu plusieurs réunions et conversations avec Justin Trudeau.

Dans le même appel de 2021 au cours duquel elle avait évoqué son séjour à Montréal, Mme Harris avait assuré que l'administration Biden «ferait tout ce qu'elle peut» pour obtenir la libération des Canadiens alors emprisonnés Michael Kovrig et Michael Spavor, selon un communiqué. Les deux Canadiens ont été libérés plus tard cette année-là.

Lors d’appels et de réunions ultérieurs, M. Trudeau et Mme Harris auraient discuté d’une série de questions, notamment l’entrepreneuriat féminin, la pandémie de COVID-19, l’égalité des sexes, le commerce et les droits des travailleurs. Tous deux se sont rencontrés en mai à Philadelphie, où ils ont discuté de la coopération entre les États-Unis et le Canada sur «une série de questions bilatérales, régionales et mondiales», notamment la situation en Haïti et en Ukraine, selon les communiqués.

Ils ont également «souligné le partenariat profondément enraciné entre le Canada et les États-Unis» et «ont réaffirmé leur engagement à faire progresser les priorités communes en matière de travail, notamment la création d'emplois bien rémunérés, la création d'opportunités pour les travailleurs et la croissance de nos économies», avait indiqué le bureau du premier ministre à l'époque.

Joe Biden a apporté dimanche son soutien à Kamala Harris et a décrit son choix de la prendre comme vice-présidente comme la meilleure décision qu'il ait prise.

L'ancien président Bill Clinton et l'ancienne secrétaire et candidate à la présidentielle Hillary Clinton faisaient également partie d'une liste croissante d'éminents démocrates soutenant Harris pour l'investiture du Parti démocrate dimanche, exhortant les gens à «se battre avec tout ce que nous avons pour l'élire».

Morgan Lowrie, La Presse Canadienne