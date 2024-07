Les dons au Parti libéral fédéral sont en hausse, mais les conservateurs dominent

Plus de deux ans après que Québec eut levé la plupart de ses mesures de santé publique liées à la COVID-19, la province n’a récupéré qu’un peu plus du tiers des 68 millions $ qu’elle a imposés en amendes liées à la pandémie. Le Québec a appliqué certaines des mesures de santé publique les plus strictes au pays pendant la pandémie et a été la ...