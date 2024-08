La nouvelle présidente-directrice générale de la CNESST est nommée

Ce sera finalement la continuité à la CNESST, alors que le conseil des ministres vient de nommer au poste de présidente-directrice générale Anouk Gagné, qui y était vice-présidente à la transformation numérique.

Mme Gagné avait auparavant occupé diverses fonctions à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a salué la nomination de cette «personne toute désignée pour occuper le poste de pdg». «Son expérience et ses valeurs démontrent la qualité de son engagement envers les normes du travail, l’équité salariale ainsi que la santé et la sécurité dans les milieux de travail du Québec», a-t-il commenté, mercredi.

Mme Gagné est titulaire d’une maîtrise en psychologie et d’un MBA. Depuis 2016, elle a rempli différentes fonctions à la CNESST, dont celle de directrice générale des ressources humaines et de vice-présidente à l’équité salariale. Elle était vice-présidente à la transformation numérique depuis octobre dernier.

C’est Bruno Labrecque qui agissait comme président-directeur général par intérim depuis le 26 février dernier, après le départ de Manuelle Oudar, qui a depuis été nommée sénatrice indépendante.

La CNESST, bien connue du public pour les indemnisations versées aux accidentés du travail, fait également un important travail de prévention des accidents et des maladies professionnelles auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs associations. Elle s’assure du respect d’une dizaine de lois et règlements. Son mandat s’étend aussi à l’équité salariale et aux normes du travail.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne