Faute de candidats, des villes vont réduire la taille de leur conseil municipal

Certaines petites villes du Québec envisagent de réduire la taille de leur conseil municipal en raison des difficultés de recrutement de candidats pour se présenter aux élections.

Le Québec a récemment adopté un nouveau règlement permettant aux municipalités de 2000 habitants ou moins de réduire leur nombre de conseillers municipaux de six à quatre, à partir les élections de l'année prochaine.

Le président de la Fédération québécoise des municipalités affirme que ce changement a été demandé par certaines villes qui doivent composer avec des postes vacants persistants dans leur conseil municipal, et parfois même à la mairie.

Jacques Demers affirme qu'il est devenu plus difficile pour les petites villes de recruter des candidats en raison des bas salaires qui sont généralement associés aux postes, des défis du métier et d'un manque plus général de temps et d'enthousiasme pour l'engagement au sein de la collectivité.

Près de 120 postes de maire et de conseiller sont restés vacants lors des dernières élections municipales de 2021. Près de 5000 candidats ont été élus sans opposition.

Si certaines municipalités prévoient débattre de la question lors de leurs prochaines réunions du conseil, d'autres ont décidé de conserver le format actuel pour permettre une plus grande diversité d'opinions.