Ottawa accorde un congé de TPS dès le 14 décembre

Le gouvernement fédéral, a annoncé une exemption temporaire de TPS sur un éventail de produits jugés essentiels. De plus, au printemps, les travailleurs ayant gagné moins de 150 000 $ en 2023, recevront un chèque de 250 $.

Le 24 novembre, le député fédéral d’Alfred-Pellan Angelo Iacono accompagnait la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l’honorable Soraya Martinez Ferrada, ainsi que les députés fédéraux de Vimy Annie Koutrakis et de Laval – Les Îles Fayçal El-Khoury, a tenu une conférence de presse afin de souligner ce plan visant à mettre plus d’argent dans les poches des Canadiens.

Ces mesures ont pour objectif de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens à l’approche des Fêtes. Cette exemption touche entres autre certains aliments, des collations et des vêtements pour enfants. Cette mesure restera en vigueur jusqu’au 15 février 2025.

La ministre Martinez Ferrada explique que « grâce au nouveau congé de taxe sur l’épicerie et les achats saisonniers et à la nouvelle remise de 250 $ destinée aux travailleurs canadiens, nous réduisons les coûts à un moment où ils sont les plus élevés pour les Canadiens. Notre objectif est de vous aider, votre famille et vous, à célébrer en famille et entre amis et à entamer l’année 2025 avec un peu plus d’argent dans votre compte bancaire. »

« À travers les dernières années, notre gouvernement a élaboré de nombreux programmes pour venir en aide aux plus vulnérables. Mais il demeure une frange de la société qui se sent toujours laissée de côté. À ces citoyens là je dis : nous mettons plus d’argent dans vos poches, pour que vous puissiez acheter les choses dont vous avez besoin et épargner pour les choses que vous voulez. » affirme le député Iacono.

La Remise pour les travailleurs canadiens bénéficiera quant à elle à plus de 18,7 millions de personnes.

« Ces personnes qui, à travers leur dur labeur contribuent grandement par leurs impôts et ne sont éligibles à aucun rabais ou bénéfice, aujourd’hui on leur dit qu’ils ne sont pas oubliés et qu’ils méritent aussi un petit répit » , souligne Angelo Iacono, député fédéral d’Alfred-Pellan.