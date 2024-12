Le député Louis Plamondon fait le bilan de l'année 2024 de son parti

Le député de Bécancour – Nicolet – Saurel, Louis Plamondon, a souligné le travail du Bloc Québécois au travers d’une session chaotique qui a culminé par la démission de la ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, le jour même de sa présentation de l’énoncé économique.

Le député bloquiste indique par voie de communiqué qu'alors que le gouvernement libéral s’effrite de toutes parts, le Bloc Québécois est demeuré solide, se démarquant par sa rigueur et sa capacité à mettre de l’avant et faire progresser les priorités des Québécois, et ce, malgré un gouvernement usé et dysfonctionnel.

« C’est fini pour le gouvernement Trudeau. Le premier ministre a tout misé sur des bonbons électoralistes dont les Québécois ne veulent pas, ce qui a conduit à la démission de madame Freeland. Elle s’ajoute au départ de huit autres ministres et à la mutinerie de dizaines de députés libéraux. Justin Trudeau a perdu le contrôle de son équipe ministérielle et n’a plus la légitimité pour gouverner sans que la population lui confie un nouveau mandat. Il doit déclencher des élections », soutient le député Plamondon.

« Peu importe les circonstances ou la situation du gouvernement en place, le Bloc fait en sorte que le Québec soit un incontournable. On l’a vu, notamment en immigration, pour les aînés et pour la gestion de l’offre. Nous avons aussi mis de l’avant notre projet de loi afin de retirer du Code criminel l’exception religieuse qui permet de proférer des propos haineux sous prétexte de la foi et qui contrevient aux principes de la laïcité chers aux Québécois. Finalement, les seuls projets de loi qui auront retenu l’attention à Ottawa cette session-ci sont ceux du Bloc Québécois. Pour tout cela, nous sommes fiers du travail accompli », affirme Louis Plamondon.

« Le changement de cap majeur du gouvernement fédéral en matière de seuils d’immigration illustre parfaitement la capacité des forces bloquistes à imposer les vues du Québec sur des enjeux déterminants. Après plus de 105 questions sur le thème de l’immigration posées par le Bloc en Chambre depuis le 30 janvier dernier; après trois journées d’opposition sur le sujet; le gouvernement a enfin fini par céder à nos demandes et celles de Québec. Le constat était clair et était dressé depuis longtemps : pour accueillir humainement les nouveaux Québécois et garantir une immigration réussie, une telle réduction des seuils était indispensable. Notre travail a porté fruit et soyez assurés que nous allons continuer à suivre cet enjeu de près », précise le député Plamondon.

Aux côtés des aînés et des agriculteurs

« Trois fois plutôt qu’une, les libéraux ont abandonné les retraités, d’abord en refusant la hausse de la pension aux 65-74 ans, en les oubliant pour le chèque de 250$ et ensuite, en omettant de faire un suivi sur l’efficacité des programmes destinés aux aînés. Ça ne s’invente pas, un tel manque de respect! Et surtout, ça ne ressemble pas aux Québécois qui ont les plus âgés à cœur et qui sont tous d’accord pour soutenir ceux et celles qui ont bâti la société d’aujourd’hui. Le Bloc ne cessera jamais ses efforts pour appuyer les aînés », assure Louis Plamondon.

« Aux côtés des agriculteurs, le Bloc a travaillé fort cette session encore, afin de faire adopter notre projet de loi C-282 sur la gestion de l’offre. En octobre dernier, à notre initiative, plus de 200 représentants du milieu agricole et tous les partis, étaient rassemblés sur la colline parlementaire pour faire pression sur le Sénat afin qu’il approuve le projet de loi. Nous n’avons jamais reculé pour que notre projet de loi soit adopté de façon à protéger adéquatement l’industrie agricole québécoise, un secteur vital de notre économie. L’enjeu est gros : il est crucial de protéger notre modèle agricole, de le pérenniser pour garantir l’avenir de notre agriculture. Tous les partis étaient d’accord là-dessus et nous souhaitons que C-282 puisse bientôt être adopté », indique monsieur Plamondon.

Un gouvernement fini

« Pas plus tard que début 2025, Justin Trudeau doit déclencher des élections afin que les Québécois et les Canadiens composent un nouveau gouvernement qui fera face à la montée du protectionnisme américains et aux défis imposés par la véritable réalité économique et de sécurité du Canada et du Québec. Quelle que soit la composition de ce nouveau gouvernement, nous avons prouvé que plus d’élus bloquistes qui s’occupent des priorités du Québec, c’est le meilleur choix. Nous allons continuer à travailler fort et bien, à demeurer fidèles à qui nous sommes et à nos gens, de sorte que le Bloc Québécois restera la seule offre valable pour la nation québécoise. Les Québécois peuvent compter sur nous! », conclut le député de Bécancour – Nicolet – Saurel.