Les États-Unis profitent du commerce canadien au moins autant que le Canada

Les États-Unis bénéficient autant que le Canada de la relation commerciale bilatérale actuelle, affirme un nouveau rapport de l'économiste Jim Stanford.

L'égalité des avantages s'explique notamment par le fait que le Canada est le plus grand marché pour les exportations américaines. M. Stanford souligne aussi l'important excédent de services que les États-Unis exportent vers le Canada, les exportations canadiennes de matières premières et d'énergie que les États-Unis transforment en produits, et le financement par les Canadiens de la dette américaine.

Les responsables canadiens du commerce devraient garder à l'esprit la balance commerciale plus large lorsqu'ils s'opposent au tarif potentiel de 25 % sur les produits canadiens que le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'est engagé à imposer, a dit M. Stanford.

«Une compréhension mutuelle de la manière dont une guerre commerciale pourrait réellement nuire aux deux parties est essentielle pour tirer parti du pouvoir de dissuasion», a-t-il soutenu.

Si les deux parties étaient touchées par une douleur économique similaire dans une guerre commerciale, le Canada la ressentirait beaucoup plus, parce que son économie globale est beaucoup plus petite, ce qui crée ce que M. Stanford appelle une «menace existentielle».

Il craint que le raisonnement ne suffise pas à empêcher l’imposition des tarifs douaniers, surtout compte tenu de la taille plus importante de l’économie américaine.

«Bien sûr, une logique économique supérieure ne peut pas empêcher un tyran d’exercer son pouvoir.»

Toutefois, si M. Trump regardait de plus près les chiffres, il verrait que le déficit commercial est bien inférieur au chiffre de 200 milliards $ US qu’il a cité lors d’une conférence de presse la semaine dernière, a précisé M. Stanford.

Lorsque les biens et les services sont combinés, le déficit commercial des États-Unis était de 40,6 milliards $ US en 2023, selon le Bureau of Economic Analysis des États-Unis.

C’est parce que le Canada a importé environ 32 milliards $ US de services de plus des États-Unis qu’il n’en a exporté, un chiffre qui, selon M. Stanford, sous-représente probablement largement le total réel, étant donné la difficulté de mesurer la catégorie.

Si l’on considère uniquement les biens, le déficit américain s’élargit à environ 64 milliards $ US en 2023, selon le Bureau du recensement des États-Unis, et s’élargit encore davantage selon les mesures de Statistique Canada, qui utilisent une méthodologie quelque peu différente, mais qui sont toujours loin du chiffre de M. Trump.

Même les 200 milliards $ US de M. Trump sont encore bien inférieurs à ceux de pays comme le Japon, l’Allemagne, le Mexique et surtout la Chine, où le déficit des biens américains s’élevait à 250 milliards $ US en 2023, a déclaré M. Stanford.

L'énergie et les «produits non finis»

Les exportations canadiennes vers les États-Unis sont également largement dominées par l’énergie et les «produits non finis», qui sont utilisés comme intrants pour fabriquer des biens aux États-Unis et profitent aux deux parties, a-t-il ajouté.

Le rapport note que 76 % des exportations canadiennes vers les États-Unis sont utilisées comme intrants par les entreprises américaines dans leur propre production – plus qu’avec d’autres partenaires commerciaux.

Le profil commercial des matières premières contribue à expliquer pourquoi le déficit commercial des États-Unis s’est autant creusé pendant la pandémie, lorsque les prix du pétrole et du gaz, des minéraux, du bois d’œuvre et des produits agricoles ont gonflé.

Le Canada a également aidé les États-Unis à pouvoir se permettre tous ces biens et déficits commerciaux en achetant de la dette américaine, qui s’élève au total à plus de 23 000 milliards $ US, a dit M. Stanford.

Les avoirs des Canadiens en instruments de dette américains tels que les bons du Trésor et les obligations ont plus que quintuplé depuis fin 2013 pour atteindre près de 700 milliards $, a-t-il déclaré.

«Les Canadiens ont certainement contribué à faciliter les flux financiers qui permettent aux États-Unis de continuer à enregistrer des déficits commerciaux annuels.»

Le tableau combiné des échanges commerciaux montre un bénéfice mutuel, et non un bénéfice injuste venant de l'excédent du Canada, a indiqué M. Stanford.

«En aucun cas, les États-Unis ne subventionnent le Canada par le biais de ce déficit.»

Ian Bickis, La Presse Canadienne