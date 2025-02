Retour sur le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel du 12 février

Les conseillères et conseillers régionaux se sont réunis le 12 février dernier pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel.

Les membres du Conseil ont accordé une contribution financière de 2 000 $ au promoteur du 15e Festival country de Sainte-Anne-de-Sorel, qui se tiendra du 10 au 14 juin 2025, afin de soutenir la tenue de cet événement d’envergure régionale.

Développement culturel

Dans une volonté de mettre en valeur la culture et de renforcer les liens avec la communauté, la MRC de Pierre-De Saurel a autorisé l’organisation d’un événement culturel ce printemps. Cette initiative vise à souligner l’obtention du financement découlant de l’Entente de développement culturel 2025- 2027 du ministère de la Culture et des Communications et à présenter le plan d’action culturel qui en découle.

L’événement permettra également de dévoiler les projets culturels à venir jusqu’en 2027, de mettre en lumière les artistes récipiendaires de l’aide financière du CALQ 2024 ainsi que leurs créations, et d’exposer cinq œuvres réalisées dans le cadre de la Journée des droits de la femme 2025.

Une nouvelle série de rencontres d’information culturelle sera aussi lancée, offrant aux acteurs du milieu un espace d’échange sur les enjeux et les actualités culturelles.

Par cette initiative, la MRC réaffirme son engagement à soutenir le développement culturel et à favoriser l’accès à la culture pour l’ensemble de la population.

Développement social

Dans une volonté de favoriser une société plus inclusive et solidaire, les membres du Conseil ont proclamé la tenue de la Semaine de l’inclusion sociale du 17 au 23 février 2025. Cette initiative vise à sensibiliser la population à l’importance du vivre-ensemble, de l’entraide et de la réduction des inégalités sociales sur le territoire. Elle s’inscrit directement dans les actions prévues par la Politique territoriale en développement social de la MRC et rappelle que la construction d’une communauté plus équitable est une responsabilité collective.

Tout au long de cette semaine, divers acteurs du milieu seront mobilisés afin de mettre en lumière les initiatives locales qui favorisent l’inclusion et le bien-être de tous.

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, qui se tiendra du 12 au 18 mai 2025, la MRC de Pierre-De Saurel a autorisé la tenue de Familles en fête et accorde une aide financière de 4 500 $. Cet événement offrira des activités gratuites et mettra en valeur les services disponibles pour les familles du territoire.

Le Conseil a également approuvé le projet L’Art en Tête, qui vise à sensibiliser les jeunes de 15 à 29 ans à la santé mentale à travers une création artistique collective. Trois artistes animeront des ateliers, et une exposition itinérante circulera dans les municipalités participantes, en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu.

Fonds Régions et ruralité

Les membres du Conseil ont approuvé plusieurs projets et accordé des subventions dans le cadre de la partie 3 du volet 2 du FRR :

Ville de Saint-Ours – Projet « Soirées magiques – Améliorations locatives du centre récréatif Léo-Cloutier » pour 50 000 $ ;

Municipalité de Saint-David – Projet « Amélioration - Parc Jonathan-Wurtele » pour 46 884,56 $ ;

Ville de Sorel-Tracy – Projet « Aménagement de 12 terrains éclairés de pickleball au parc Elzéar-Cournoyer » pour 201 960 $ ;

Municipalité de Massueville – Projet « Réaménagement d'un parc 0-5 ans et de terrains de pickleball » pour 109 061,17 $ ;

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel – Projet « Salle multifonctionnelle de Sainte-Victoire-de-Sorel » pour 21 471,39 $.

Gestion contractuelle

Le Conseil de la MRC a octroyé à Broyage RM inc. le contrat pour le broyage de branches, le transport et le traitement des copeaux à l’écocentre régional. Ce contrat, d’une durée d’un an, couvrira la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 pour un montant de 70 824,60 $.

Les membres du Conseil ont octroyé à l’agence Phonique le contrat pour la production du balado Visages de Saurel. Ce projet, visant à mettre en valeur le territoire et ses acteurs, sera réalisé pour un montant de 34 492,50 $