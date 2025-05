Steven Guilbeault resterait dans le Conseil des ministres, selon une source libérale

Le ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Steven Guilbeault, fait partie des personnes qui resteront dans le Conseil des ministres mardi, alors que le premier ministre Mark Carney procédera à d'importants ajustements à son équipe, a confirmé une source libérale à La Presse Canadienne.

Le Cabinet du premier ministre prévoit que la nouvelle équipe comprendra jusqu'à 30 ministres titulaires et jusqu'à 10 secrétaires d'État, et qu'environ la moitié de ce nombre total sera constituée de nouveaux membres, dont certains fraîchement élus le 28 avril.

Cela impliquerait de remanier le Cabinet, que Mark Carney avait initialement réduit à 23, contre 39 lors du dernier Cabinet de l'ancien premier ministre Justin Trudeau.

Un représentant du gouvernement, qui n'était pas autorisé à parler des nominations avant leur publication, a indiqué que le Cabinet comprendrait un représentant de chaque province et un représentant du Nord.

Mais M. Guilbeault, l'ancien militant pour le climat qui s'est révélé être un ministre de l'Environnement controversé parmi les premiers ministres des Prairies lorsqu'il occupait ce poste entre 2021 et 2025, restera au Cabinet, en grande partie dans les mêmes fonctions qui lui ont été confiées le 14 mars.

Cela comprend la responsabilité de la biodiversité, de la nature et de Parcs Canada. Steven Guilbeault était également ministre de la Culture et lieutenant de Mark Carney au Québec.

La source libérale qui a confirmé l'inclusion de Steven Guilbeault au Cabinet n'a pas été identifiée, car elle n'est pas autorisée à s'exprimer publiquement sur le sujet avant l'annonce officielle faite à Rideau Hall mardi matin.

Le terme «secrétaires d'État» a été inventé par le premier ministre libéral Jean Chrétien en 1993, afin de satisfaire un plus grand nombre de personnes sans gonfler le Cabinet.

Il les a inclus tout au long de ses trois mandats, mais seul l'ancien premier ministre Stephen Harper a utilisé ce terme depuis, et seulement brièvement.

Les secrétaires d'État sont en fait des ministres subalternes avec un salaire inférieur, des budgets de bureau plus modestes, moins de personnel et moins de pouvoirs statutaires. L'échelle salariale actuelle indique que les ministres titulaires gagnent 99 900 $ de plus que leur salaire de député, qui s'élève à 209 800 $. Les secrétaires d'État devraient gagner 74 700 $ de plus que leur salaire de député.

Le recours aux ministres d'État a été plus fréquent, mais depuis 2015 environ, leur échelle salariale a été augmentée pour correspondre à celle des ministres titulaires.

Le représentant du Cabinet du premier ministre a déclaré que les secrétaires d'État seront invités aux réunions du Cabinet et de ses comités, mais uniquement à celles liées à leur portefeuille.

Mark Carney a supprimé plusieurs ministres de son premier cabinet, nommé le 14 mars, et a ajouté trois nouveaux ministres à cette même date. Le seul poste qu'il doit pourvoir est celui de ministre de la Santé, après la défaite de la députée libérale sortante, Kamal Khera, dans sa circonscription de Brampton lors des élections du mois dernier.

Après l'annonce de son premier cabinet le 14 mars, Mark Carney a été critiqué pour avoir regroupé certains postes ministériels de moindre importance en un seul portefeuille plus vaste, notamment ceux des Femmes, du Travail, de la Jeunesse, des Langues officielles, de la Diversité, des Personnes handicapées et des Aînés.

Un cabinet plus restreint séduira certains chefs d'entreprise et initiés, qui affirment que le premier ministre Carney peut démontrer son sérieux quant à sa concentration sur l'économie et à la gestion d'un gouvernement plus favorable aux entreprises en constituant une équipe plus restreinte.

«Nous espérons que nous traiterons ce cabinet un peu comme un comité exécutif, en ce sens que nous voulons lui donner les moyens de gérer les dossiers et d'en être responsable, tout en précisant clairement les priorités du gouvernement», a expliqué Robert Asselin, vice-président principal des politiques au Conseil canadien des affaires.

Le milieu des affaires canadien suivra également de près le remaniement ministériel de mardi, à la recherche de signes indiquant qu'il sera plus facile de collaborer avec Mark Carney que sous le précédent gouvernement libéral.

Les chefs d'entreprise espèrent que le nouveau premier ministre montrera qu'il tiendra parole en se concentrant sur l'économie et en lançant des projets d'édification nationale.

Ils souhaitent également que le nouveau premier ministre utilise la composition de son cabinet pour montrer à l'Ouest canadien qu'il est prêt à relancer les relations fédérales-provinciales, devenues tendues sous Justin Trudeau.

Des nominations scrutées à la loupe

Matthew Holmes, responsable des politiques publiques à la Chambre de commerce du Canada, a expliqué que la communauté analyserait attentivement les nominations dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement après les applaudissements de M. Carney concernant son soutien au secteur de l'énergie et sa collaboration avec les provinces de l'Ouest.

«Le signal envoyé en matière d'environnement sera scruté à la loupe, et je pense donc que le gouvernement et le premier ministre doivent être prudents quant au ton qu'ils emploient, a affirmé M. Holmes. C'est un véritable champ de mines.»

M. Asselin a également indiqué qu'il examinerait si M. Carney peut relancer les dossiers clés de l'énergie et de l'environnement.

«Franchement, il faut de nouveaux visages, des personnes capables de redéfinir le ton et les relations avec les provinces, mais aussi avec le secteur de l'énergie, a-t-il déclaré. C'est un test important.»

Les entreprises canadiennes ont longtemps eu le sentiment de ne pas avoir d'allié dans le gouvernement Trudeau précédent, qui se concentrait sur la croissance excessive de son programme social et le retard de productivité du Canada.

M. Holmes a expliqué que le milieu des affaires sonne l'alarme depuis de nombreuses années concernant les difficultés du Canada à réaliser d'importants projets d'infrastructure, un problème qui atteint son paroxysme en raison de l'agression commerciale du président américain Donald Trump.

«Ces grands projets, qui ont des répercussions importantes sur l'économie, sont enlisés dans un processus lent et sclérosé, avec beaucoup de redondance, ou de disputes entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, beaucoup d'opacité ou de problèmes de procédure qui empêchent le milieu des affaires d'agir rapidement», a ajouté M. Holmes.

Gary Mar, président de la Canada West Foundation, a expliqué que, si les Canadiens sont confrontés à une menace extérieure, il existe également de profondes divisions dans de grandes parties de l'Ouest canadien et ailleurs, que les élections ont révélées.

«Si l'on considère les régions où le Parti libéral a failli être réduit à néant, on constate que cela inclut l'Alberta et la Saskatchewan, de vastes régions de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l'Ontario, là où se trouvent des industries primaires comme l'agriculture et l'exploitation des ressources naturelles, a-t-il expliqué. Ce que j'attends avec impatience de voir dans la constitution de son cabinet, c'est s'il y aura un exercice de rapprochement qui tirera les leçons des erreurs commises par le gouvernement libéral au cours des dix dernières années.»

Fen Hampson, professeur d'affaires internationales à la Norman Paterson School of International Affairs d'Ottawa, a indiqué que le premier ministre devra s'attaquer à une source de tension bien réelle lorsqu'il nommera son cabinet et qu'il tentera de faire comprendre que son gouvernement sera différent du dernier gouvernement libéral sous Justin Trudeau.

«Il devra donner un nouveau visage au gouvernement, tout en conservant des personnes très compétentes», a-t-il ajouté.

Le ministre du Commerce, Dominic LeBlanc, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ont été les principaux interlocuteurs des personnalités clés de l'administration Trump, comme le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et le secrétaire d'État, Marco Rubio.

Le gouvernement devrait lancer un programme législatif chargé à la rentrée parlementaire dans deux semaines, qui comprendra notamment une réduction d'impôt et des tentatives d'élimination des barrières commerciales intérieures. Il doit également se préparer à d'importants événements diplomatiques internationaux qui approchent à grands pas.

Le prochain ministre de la Défense expliquera le rythme des dépenses de défense du Canada lors du sommet de l'OTAN à La Haye en juin. Le même mois, le Canada accueille le sommet du G7 à Kananaskis, en Alberta.

M. Holmes a soutenu que le choix de M. Carney pour le portefeuille de la Défense pourrait s'avérer une décision «inattendue» mardi, compte tenu de l'importance de faire passer le message que le Canada prend au sérieux ses engagements envers l'OTAN.

«On oublie probablement de le prendre en compte une fois que tout sera révélé, mais ce choix pourrait nous revenir si nous ne le faisons pas avec soin», a-t-il ajouté.

Kyle Duggan et Catherine Morrison, La Presse Canadienne