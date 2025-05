Sept ministres québécois au sein du Cabinet Mark Carney

Vers 10 h 30, le nouveau premier ministre du Canada a dévoilé les membres qui composent son cabinet des ministres. Le chef libéral a pris la décision de nommer 28 ministres et dix secrétaires d'État.

Rappelons que lorsque M.Carney avait pris la place de Justin Trudeau à la tête du parti et du pays, il avait limité à 23 ministres pour former son conseil temporaire.

Les nouveaux ministres ont été assermentés par lors de la cérémonie présidée par la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, à Rideau Hall. Par la même occasion, Mark Carney a pour la première fois été assermenté en tant que premier ministre du Canada.

Le premier ministre étant un économiste de profession désirait un cabinet particulièrement axé sur la guerre commerciale avec les États-Unis et l'économie. De plus, tout comme son prédécesseur, il a voulu la parité. Il devait faire ses choix à travers de 170 députés.

Changements et ajout de ministères

Plusieurs ministres qui faisaient partie de l'ancien Cabinet sont toujours en poste soit à leur ministère ou à un autre.

Mélanie Joly qui était ministre des Affaires étrangères depuis le 26 octobre 2021, a finalement été nommée à la tête du ministère de l'Innovation, de l'Industrie et du Développement économique. Mentionnons qu'elle a été également ministre du Patrimoine canadien et les Langues officielles du 4 novembre 2015 et au 18 juillet 2018, puis ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie jusqu'au 20 novembre 2019.

Anita Anand qui était ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie remplace Mme Joly en tant que ministre des Affaires étrangères.

Gary Anandasangaree devient le ministre de la Sécurité publique remplaçant ainsi David J. McGuinty. Qui ce dernier prend la tête du ministère de la Défense nationale qui appartenait à Bill Blair.

François-Philippe Champagne député de la circonscription de Saint-Maurice-Champlain reste à son poste de ministre des Finances et du Revenu national.

Steven Guilbeault demeure ministre de l'Identité et de la Culture canadienne et ministre responsable des langues officielles.

Patty Hajdu, ancienne ministre des Services aux Autochtones, prend la tête du ministère de l’Emploi et des Familles, anciennement sous la tutelle de Steven Mackinnon. De plus, elle est maintenant ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario.

C'est Mandy Gull-Masty qui reprend le ministère des Services aux Autochtones.

Dominic LeBlanc est dorénavant président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne.

Chrystia Freeland reste ministre des Transports et du Commerce intérieur.

Joël Lightbound, député de la circonscription de Louis-Hébert, devient pour la première fois ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement.

Lena Metlege Diab succède à Rachel Bendayan en tant que ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Rechie Valdez qui était Whip en chef du gouvernement est ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et secrétaire d’État pour les Petites entreprises et le Tourisme.

Joanne Thompson demeure ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Julie Dabrusin est nommée ministre de l’Environnement et du Changement climatique succédant à Terry Duguid.

Heath MacDonald est le nouveau ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prenant la place de Kody Blois.

Tim Hodgson est le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, alors qu'auparavant c'est Jonathan Wilkinson qui était à la tête de ce ministère.

Gregor Robertson est nommé ministre du Logement et de l’Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, alors que c'était Nathaniel Erskine-Smith qui tenait ce poste.

Jill McKnight devient la ministre des Anciens Combattants, anciennement sous la régence d'Élisabeth Brière, et ministre associé de la Défense nationale.

Sean Fraser est ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Marjorie Michel est la nouvelle ministre de la Santé.

Finalement Rebecca Alty est ministre des Relations Couronne-Autochtones, Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord, Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Maninder Sidhu, ministre du Commerce international et​​​​​​Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de Développement économique Canada pour le sud de l’Ontario.

Shafqat Ali est le président du Conseil du Trésor et l'ancien ministre Steven MacKinnon devient leader du gouvernement à la Chambre des communes.

Ministres

Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor;

Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones;

Anita Anand, ministre des Affaires étrangères;

Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique;

François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national;

Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord;

Julie Dabrusin, ministre de l’Environnement et du Changement climatique;

Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur;

Steven Guilbeault, ministre de l’Identité et de la Culture canadienne et ministre responsable des langues officielles;

Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones;

Patty Hajdu, ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario;

Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles;

Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec;

Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne;

Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement;

Heath MacDonald, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

Steven MacKinnon, leader du gouvernement à la Chambre des communes;

David McGuinty, ministre de la Défense nationale;

Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale;

Lena Metlege Diab, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté;

Marjorie Michel, ministre de la Santé;

Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies;

Gregor Robertson, ministre du Logement et de l’Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique;

Maninder Sidhu, ministre du Commerce international;

Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de Développement économique Canada pour le sud de l’Ontario;

Joanne Thompson, ministre des Pêches;

Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et secrétaire d’État pour les Petites entreprises et le Tourisme.

Secrétaires d'État

Buckley Belanger, secrétaire d’État pour le Développement rural;

Stephen Fuhr, secrétaire d’État pour l’Approvisionnement en matière de défense;

Anna Gainey, secrétaire d’État pour l’Enfance et la Jeunesse;

Wayne Long, secrétaire d’État pour l’Agence du revenu du Canada et les Institutions financières;

Stephen McLean, secrétaire d’État pour les Aînés;

Nathalie Provost, secrétaire d’État pour la Nature;

Ruby Sahota, secrétaire d’État pour la Lutte contre la criminalité;

Randeep Sarai, secrétaire d’État pour le Développement international;

Adam van Koeverden, secrétaire d’État pour les Sports;

John Zerucelli, secrétaire d’État pour le Travail.

En résumé

Le premier ministre Mark Carney est parvenu à la parité chez les ministres en nommant 14 femmes sur 28. Notons que du côté des secrétaires d'État ce ne sont que quatre femmes sur onze et que seule Rechie Valdez occupe les deux postes.

On retrouve sept ministres québécois sur les 28, représentant le quart. Ce sont Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, Marjorie Michel, Steven Guilbeault, Mandy Gull-Masty, Steven MacKinnnon et Joël Lightbound. Le gouvernement qui avait été formé en mars en comptait six sur les 24.

Finalement, toutes les provinces ainsi que les Territoires du Nord-Ouest sont représentés dans le nouveau Cabinet.