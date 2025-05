Fiasco SAAQclic: «Il y avait beaucoup de nervosité et d'anxiété», dit Konrad Sioui

À son arrivée comme président du C.A. de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) en 2021, Konrad Sioui sent qu'«il y a beaucoup de nervosité et d'anxiété».

Il comprend que son rôle sera de rassembler, en utilisant la «pensée circulaire», c'est-à-dire en favorisant le travail d'équipe et en s'assurant que «tout le monde se sente partie prenante».

Konrad Sioui admet qu'il ne sait pas grand-chose du virage numérique qui est déjà bien entamé à la SAAQ. Il dit avoir «appris sur le tas».

«Il a fallu que j'apprenne et que j'assimile beaucoup d'informations», a-t-il déclaré vendredi à la commission Gallant chargée d'enquêter sur le fiasco SAAQclic.

La PDG de l'époque, Nathalie Tremblay, lui aurait conseillé de prendre le temps de bien «écouter» et «assimiler», même s'il reconnaît être arrivé à une «étape critique» du projet.

Lorsque Mme Tremblay part à la retraite, «le politique nomme son homme» et la remplace par un candidat de l'externe, Denis Marsolais. Cette décision passe très mal à la SAAQ.

«Lui aussi, il arrivait d'une autre planète, a déploré M. Sioui. Il a fallu qu'il apprenne et pendant ce temps, le temps s'écoulait. Il y a eu comme un vide. Ça a été un chemin de croix.»

«Le politique s'est imposé. On ne s'est pas bien sentis. On n'était pas heureux de ça. (...) On aurait eu besoin de continuité», a-t-il ajouté.

Le déploiement raté de SAAQclic a provoqué en 2023 des files monstres devant les succursales. Il pourrait coûter plus de 1,1 milliard d'ici 2027, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon le Vérificateur général du Québec.

Caroline Plante, La Presse Canadienne