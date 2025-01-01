Nous joindre
Présentation le mardi 4 novembre

Le premier budget de Mark Carney pourrait pointer vers une nouvelle direction

durée 09h00
3 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement libéral de Mark Carney doit présenter mardi le prochain budget fédéral, le plus grand événement politique de l'année, juge déjà un expert.

Le premier budget sous la direction du premier ministre Mark Carney doit distinguer les dépenses de fonctionnement courantes de celles stimulant les investissements en capital des secteurs public et privé. Il s'agit d'une première au fédéral.

Sahir Khan, le vice-président exécutif de l'Institut des finances publiques et de la démocratie, croit que cette approche permettra au gouvernement fédéral de convaincre les Canadiens que c'est en luttant contre la dette qu'on rendra l'économie plus productive.

Mais le bilan fiscal du gouvernement est déjà sous la pression d'une économie faible et les engagements à atteindre les cibles de défense de l'OTAN. Une majorité d'experts s'attendent à une hausse considérable du déficit dans le prochain budget.

M. Khan dit que le véritable test pour le gouvernement sera de constater si son plan visant à diversifier les partenaires commerciaux du pays contribuera à une croissance suffisamment rapide de l'économie pour que les revenus dépassent les dépenses au cours des prochaines années.

Toutefois, comme ils sont minoritaires, les libéraux devront tenter d'obtenir l'appui de députés des autres partis pour adopter ce budget, à moins que certains élus de l'opposition ne s'abstiennent ou s'absentent lors du vote.

Déjà, les conservateurs accusent M. Carney de dépenser sans compter et réclament un plafonnement de la taille du déficit. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a indiqué que son parti était peu susceptible d'appuyer le budget. Le chef du NPD, Don Davies, a déclaré que son parti était «profondément préoccupé» par la perspective d'un budget d'austérité qui réduirait radicalement les services essentiels.

Craig Lord, La Presse Canadienne

