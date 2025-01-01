Nous joindre
Conflit avec les États-Unis

Carney a été conseillé à contrer Trump s'il se montrait provocateur, selon une note

3 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Mark Carney, nouvellement élu au poste de premier ministre, a été conseillé de contrer les provocations du président américain Donald Trump si ce dernier se plaignait à nouveau de la sécurité à la frontière, des dépenses consacrées à la défense et à l'entrée de fentanyl aux États-Unis par le Canada.

Une nouvelle note récemment obtenue en vertu de la Loi d'accès à l'information avait été rédigée par des fonctionnaires fédéraux afin d'aider M. Carney, lors de sa première conversation téléphonique avec M. Trump à la suite des élections fédérales du 28 avril.

Un bref compte rendu de la conversation du 29 avril a été publié la journée même par le cabinet de Mark Carney. Il mentionne que M. Trump a félicité le Canadien pour sa récente élection. Les deux hommes avaient convenu «de l’importance pour le Canada et les États-Unis de travailler ensemble, en tant que nations indépendantes et souveraines, en vue d’améliorer la situation des deux pays».

La note suggérait au premier ministre de rappeler à M. Trump que les deux s'étaient déjà entendus à négocier un nouveau partenariat économique et militaire après les élections.

Elle conseillait certaines répliques à M. Carney si le président américain exprimait ses plaintes habituelles contre le Canada.

Jim Bronskill, La Presse Canadienne

