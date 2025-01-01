Loi sur les médecins: une députée caquiste en réflexion face à son avenir politique

Quelques jours seulement après le départ fracassant du ministre Lionel Carmant, la députée caquiste de Laporte, Isabelle Poulet, est en réflexion sur son avenir politique en raison de la loi spéciale sur les médecins.

«C'est la goutte qui a fait déborder le verre d'eau», a indiqué une source proche du dossier sous le couvert de l'anonymat, car elle n'était pas autorisée à parler publiquement.

Isabelle Poulet devait d'ailleurs rencontrer la presse parlementaire mardi matin pour faire «une déclaration concernant son avenir politique». Le point de presse a finalement été annulé à la dernière minute.

Mme Poulet doit rencontrer le premier ministre, François Legault, en après-midi, selon ce qu'a indiqué la source à La Presse Canadienne.

Il n'est pas exclu qu'elle fasse une sortie publique plus tard dans la journée de mardi.

La controversée loi 2 du ministre de la Santé, Christian Dubé, adoptée sous bâillon il y a un peu plus d'une semaine, provoque l'ire des médecins du Québec. Le gouvernement veut notamment revoir leur mode de rémunération.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne