Un premier vote portant sur le budget 2025 aura lieu jeudi en Chambre

Un premier vote concernant le tout premier budget du gouvernement de Mark Carney aura lieu jeudi, mais il est trop tôt pour savoir si celui-ci en sera un de confiance.

Ce premier d'une série de votes portera sur une proposition de modification du budget 2025 qui viendra du Bloc québécois. Cette suggestion sera, plus précisément, un sous-amendement proposé à un amendement que les conservateurs mettront de l'avant.

Le Bloc et le bureau du leader parlementaire des libéraux, Steven MacKinnon, ont indiqué à La Presse Canadienne que le vote sur ce sous-amendement est prévu jeudi.

Bien qu'on ne sache pas encore si ce vote est susceptible de mettre la survie du gouvernement Carney en jeu, la façon dont chaque formation politique se positionnera pourra donner un avant-goût de la façon dont ils voteront pour la suite des choses.

Il n'y a toutefois pas grand suspense quant à la façon dont les conservateurs et bloquistes entendent voter au moment du vote principal sur le budget 2025. Ce vote-ci en sera assurément un de confiance et les deux partis d'opposition ont signalé que leurs troupes s'enlignent pour voter contre.

Le chef intérimaire du Nouveau Parti démocratique, Don Davies, a quant à lui dit que ses troupes vont prendre le temps d'analyser en détail le budget pour décider où elles logent. Il reste à voir si les néo-démocrates auront pris une décision au terme de leur réunion de caucus qui se tient mercredi.

Il pourrait y avoir des députés du NPD qui s'abstiendront au moment du vote de confiance. M. Davies n'a pas écarté cette possibilité mardi. Deux députées néo-démocrates, Jenny Kwan et Leah Gazan, ont toutefois signalé qu'elles n'avaient pas l'intention de s'abstenir.

En théorie, il ne manque que deux votes aux libéraux pour pouvoir survivre à ce vote. Il leur en manquait précédemment trois, mais le député conservateur Chris d'Entremont a quitté les troupes de Pierre Poilievre pour rejoindre celles de Mark Carney.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne